Calixto Bieitok bere Rikardo III. "itxuragabe eta makiavelikoa" erakutsiko du Arriagan

Arriaga Antzokiak "La maldad de Ricardo III" antzezlana taularatuko du, Joaquín Furriel protagonista duen lana.
Joaquín Furriel aktorea "La verdadera historia de Ricardo III" antzezlanean.

"La verdadera historia de Ricardo III". Argazkia: Carlos Furman.

Ricardo III .aren gaiztakeria, Calixto Bieitoren eta Adrià Reixachen begiradapean; hori erakutsiko du Arriaga Bilboko antzokiak asteburu honetan, ostegunetik igandera, Buenos Airesko Teatro San Martín-Complejo Teatral konpainia argentinarraren eskutik.

La verdadera historia de Ricardo III antzezlanaren protagonista Joaquín Furriel da, 'El refugio atómico' telesaileko aktoreetako bat, eta Luis Ziembrowsky, Ingrid Pelicori, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Iván Moschner, Luis "Luisón" Herrera eta Silvina Sabater aktoreek osatzen dute antzeztaldea.

Calixto Bieito Arriagako zuzendari artistikoaren eta Adrià Reixachen bertsioak XXI. mendera darama Shakespeareren obra klasikoa, eta "gaiztakeriaren muinera doa, pertsonaia guztiak kutsatzen baititu", collage estiloko eszenaratzea eta Francis Baconen pinturaren eragina baliatuta.

Rikardo III "itxuragabe eta makiaveliko, tirano eta odolzaleak ontasuna eta gaiztakeria eguneroko bizitzaren zati dire erakusten du, gizakiaren DNAn daudela, nahitaez",  antzokitik azaldu dutenez.

Obra joan den ekainean estreinatu zuten, Buenos Airesen. 

