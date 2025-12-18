14-18 de marzo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Teatro y mucha danza, en los 31 espectáculos de Dferia

La 32ª edición de la feria de artes escénicas de San Sebastián programará un 15 % de sus obras en euskera. Tanttaka Teatroa presentará el 15 de marzo 'Desobedientes', una obra que se centra en el sumario 18/98.
'Bloody Moon by Marina Mascarell' Danish Dance Theatre
'Bloody Moon by Marina Mascarell', de Danish Dance Theatre, abrirá Dferia. Foto: © Jubal Battisti
Euskaraz irakurri: Antzerkia eta dantza ugari, Dferiako 31 ikuskizunetan
author image

EITB

Última actualización

La 32 edición de la feria de artes escénicas de San Sebastián, dFeria, se celebrará entre los días 14 y 18 de marzo, y contará con la participación de 31 compañías que ofrecerán otros tantos espectáculos, repartidos casi al 50 % entre danza y teatro, mientras las obras en euskera supondrán el 15 %.

Las entradas se pondrán a la venta el día 19 de diciembre en taquillas y en la web de Donostia Kultura.

'Bloody Moon by Marina Mascarell',  de Danish Dance Theatre, en el teatro Victoria Eugenia, será el espectáculo inaugural de Dferia, que cuenta como país invitado a Dinamarca y como leit motiv 'el legado'.

De Dinamarca proceden también 'Samba', de Uppercut Danseteater, que estará el 15 y 16 de marzo en Tabakalera y la obra de teatro 'La carta", de Paolo Nani, un ejercicio de introspección considerado un clásico del teatro gestual contemporáneo.

El Teatro Victoria Eugenia acogerá el 15 de marzo el estreno por parte de Tanttaka Teatroa de 'Desobedientes', una muestra de teatro político que se centra en el sumario 18/98.

Además, Led Silhuette y la Coral de Cámara de Pamplona revisitarán el rito nupcial a través de los movimientos del cuerpo, la música en directo y las imágenes el 17 de marzo en ese mismo teatro, que clausurará al día siguiente el espectáculo de circo contemporáneo 'Sísifos' de Uparte.

La actriz Ane Gabarain encarnará al fundador de la legión José Millán-Astray en 'Cantando bajo las balas', que abrirá una programación del Teatro Principal que cerrará, por su parte, 'Sensación térmica' de K Producciones, una obra dirigida por Vanessa Espín y el recientemente fallecido Adolfo Fernández.

En la oferta en euskera destaca también 'Arizona', de Txalo Produkzioak, protagonizada por Aitziber Garmendia y Jon Plazaola, '52 Hertz', la aproximación al aislamiento y a la soledad de Ados Teatroa, e 'Itzulera', que correrá a cargo de la compañía Dejabu.

Teatro Donostia-San Sebastián

Te puede interesar

Juan Cristostomo Arriagaren bustoa Bilboko Arriaga antzokian
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Arriaga ofrecerá un concierto y rutas teatralizadas al compositor que le dio nombre

Con motivo del 200º aniversario de la prematura muerte del compositor Juan Crisóstomo de Arriaga, fallecido a los 19 años, el teatro bilbaíno que lleva su nombre ha presentado una doble propuesta. El 17 de enero, la orquesta La Ritirata, dirigida por el músico bilbaíno Josetxu Obregón, ofrecerá el concierto Arriaga y el eco de su tiempo, y los días 10 y 24 de enero, y 1 de febrero, por la mañana, habrá rutas teatralizadas diseñadas y protagonizadas por los actores Koldo Olabarri y Ainhoa Etxebarria. Las entradas para el concierto se pueden adquirir a un precio de entre 26 y 52 euros, y las de rutas a 15 euros. 

"Muro de piedra" antzezlanak estreinatuko du Garabia Pabellón 6eko Gazte Konpainiaren espazio berria
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La obra "Muro de piedra" inaugura el nuevo espacio de la Gazte Konpainia de Pabellón 6, en Bilbao

La primera obra que se verá en el nuevo teatro municipal de Bilbao es "la historia de un recuerdo". El Pasaje Begoña, en Torremolinos, era una zona que albergaba numerosos locales de ambiente, en la que la noche del 24 de junio de 1971 ocurrió una masiva redada policial que acabo con numerosas detenciones y clausuras de locales nocturnos.  El texto de Markel Hernández ha sido dirigido e interpretado colectivamente por Aritz Castillo, Nora Urdanpilleta, Nerea Sanz, Pino de Pablos, Markel Urrestarazu y Arnatz Puertas. Nosotros y nosotras hemos hablado con Sanz y Castillo.  Las representaciones serán del 6 al 23 de noviembre, de jueves a domingo.

Cargar más
Publicidad
X