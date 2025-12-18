Teatro y mucha danza, en los 31 espectáculos de Dferia

La 32 edición de la feria de artes escénicas de San Sebastián, dFeria, se celebrará entre los días 14 y 18 de marzo, y contará con la participación de 31 compañías que ofrecerán otros tantos espectáculos, repartidos casi al 50 % entre danza y teatro, mientras las obras en euskera supondrán el 15 %.

Las entradas se pondrán a la venta el día 19 de diciembre en taquillas y en la web de Donostia Kultura.

'Bloody Moon by Marina Mascarell', de Danish Dance Theatre, en el teatro Victoria Eugenia, será el espectáculo inaugural de Dferia, que cuenta como país invitado a Dinamarca y como leit motiv 'el legado'.

De Dinamarca proceden también 'Samba', de Uppercut Danseteater, que estará el 15 y 16 de marzo en Tabakalera y la obra de teatro 'La carta", de Paolo Nani, un ejercicio de introspección considerado un clásico del teatro gestual contemporáneo.

El Teatro Victoria Eugenia acogerá el 15 de marzo el estreno por parte de Tanttaka Teatroa de 'Desobedientes', una muestra de teatro político que se centra en el sumario 18/98.

Además, Led Silhuette y la Coral de Cámara de Pamplona revisitarán el rito nupcial a través de los movimientos del cuerpo, la música en directo y las imágenes el 17 de marzo en ese mismo teatro, que clausurará al día siguiente el espectáculo de circo contemporáneo 'Sísifos' de Uparte.

La actriz Ane Gabarain encarnará al fundador de la legión José Millán-Astray en 'Cantando bajo las balas', que abrirá una programación del Teatro Principal que cerrará, por su parte, 'Sensación térmica' de K Producciones, una obra dirigida por Vanessa Espín y el recientemente fallecido Adolfo Fernández.

En la oferta en euskera destaca también 'Arizona', de Txalo Produkzioak, protagonizada por Aitziber Garmendia y Jon Plazaola, '52 Hertz', la aproximación al aislamiento y a la soledad de Ados Teatroa, e 'Itzulera', que correrá a cargo de la compañía Dejabu.



