Antzerkia eta dantza asko, dFERIAko 31 ikuskizunetan

Arte eszenikoen Donostiako azokaren 32. edizioko eskaintzaren % 15 izango da euskaraz. Tanttaka Teatroak 'desobedienteak 18/98' auziari buruzko antzezlana aurkeztuko du martxoaren 15ean. 

'Bloody Moon by Marina Mascarell' Danish Dance Theatre

Danish Dance Theatre taldearen "Bloody Moon by Marina Mascarell" ikuskizunak irekiko du dFERIA. Argazkia: Jubal Battisti

EITB

Azken eguneratzea

dFERIA arte eszenikoen Donostiako azokaren 32. edizioa martxoaren 14tik 18ra egingo dute, eta 31 ikuskizun oholtzaratuko dituzte guztira, beste horrenbeste konpainiaren eskutik; horien ia erdiak dantza emanaldiak izango dira eta besteak antzezlanak, horien % 15, euskarazkoak.

Sarrerak abenduaren 19an jarriko dituzte salgai, Donostia Kulturaren webgunean.

Bloody Moon by Marina Mascarell Danis Dance Theatreren lanak irekiko du dFERIA, Victoria Eugenian, artista gonbidatutzat Danimarka eta ardaztzat “legatua” izango dituen edizioan. 

Danimarkatik etorriko dira, halaber, Uppercut Danseteaterren Samba, (martxoak 15 eta 16, Tabakaleran), eta Paolo Naniren La carta antzezlana, keinu antzerki garaikidearen klasikotzat jotzen den introspekzio-ariketa.

Victoria Eugenia Antzokian, Tanttaka Teatroak Desobedienteak estreinatuko du martxoaren 15ean, 18/98 sumarioa ardatz duen antzezlan politikoa. 

Gainera, Led Silhuettek eta Iruñeko Ganbera Abesbatzak ezkontza-erritua berrikusiko dute martxoaren 17an erakutsiko duten ikuskizunean, gorputzaren mugimenduen, zuzeneko musikaren eta irudien bidez, Victoria Eugenian bertan, eta antzoki horretako programazioa Sisifos zirku garaikideko ikuskizunak itxiko du.

Ane Gabarain aktorea Jose Millan-Astray Espainiako Legioaren sortzailearen larruan jarriko da Cantando bajo las balas lanean, Antzoki Zaharreko programazioari hasiera emateko, eta Sensación térmica K Produccionesen lanak itxiko du espazio horretako egitaraua, Vanessa Espinek eta Adolfo Fernandez joan den ostiralean zendu zen aktore eta zuzendariaren lanak.

Euskarazko eskaintzari dagokionez, Txalo Produccionesen Arizona, Aitziber Garmendia eta Jon Plazaola protagonista dituena; 52 Hertz , Ados Teatroarena; eta Dejabu konpainiaren Itzulera nabarmentzen dira.

Antzerkia Donostia

