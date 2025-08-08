Un sábado ventoso dará paso a un tórrido domingo
Euskalmet ha activado el aviso amarillo desde este mismo viernes por temperaturas altas extremas, que serán más suaves el sábado debido al viento del noroeste.
El calor seguirá predominando, al igual que en días anteriores, también durante la segunda mitad de la semana. Según la previsión de Euskalmet, las temperaturas subirán de forma notable a partir de este viernes y se mantendrán en esa línea durante casi todo el fin de semana.
El sábado bajarán ligeramente las temperaturas, pero en cualquier caso se mantendrán en valores altos, con viento del noroeste a partir del mediodía, lo que aliviará un ligeramente el calor, especialmente en la mitad norte. Es el caso de San Sebastián, donde el termómetro no superará los 25 ºC, según las previsiones. Podrían aparecer nubes bajas por la tarde y noche. Por lo demás, el cielo no estará especialmente nuboso y las temperaturas bajarán, aunque seguirá haciendo calor.
En cuanto al domingo, las temperaturas ganarán lo perdido el sábado, y en muchos puntos del interior superarán los 35 ºC, mientras que en zonas cercanas a la costa quedarán por encima de los 30 ºC. En el sur las máximas podrían superar los 37-38 ºC; en Álava y Navarra se medirán los valores más altos. Los cielos estarán poco nubosos, con algunas nubes bajas de madrugada en el norte, y nubes de evolución por la tarde en el sur, con viento del sur durante la mañana, y por la tarde se irán fijando del nordeste.
