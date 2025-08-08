Eguraldia
Larunbat haizetsuak igande itogarriari leku egingo dio

Euskalmetek abisu horia ezarri du ostiral honetan bertan hasita, muturreko tenperatura oso altuak tarteko. Larunbatean leunagoak izango dira tenperaturak, ipar-mendebaldeko haizeari esker.

Ekilore zelai bat. Recorriendo Vitoria erabiltzaileak bidalitako argazkia.

author image

EITB

Azken eguneratzea

Beroak nagusi izaten jarraituko du, aurreko egunetan bezala, aste amaieran ere. Euskalmeten iragarpenaren arabera, tenperaturek nabarmen egingo dute gora ostiraletik aurrera, eta ildo horretan mantenduko dira ia asteburu osoan zehar.

Larunbatean tenperaturak arinki behera egingo du, baina balio altuetan mantenduko da edonola ere. Ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da eguerditik aurrera, eta beroa apur bat arinduko du horrek, bereziki ipar partean. Donostian, esaterako, termometroak ez du 25 ºC-en langa gaindituko, aurreikuspenen arabera. Gainera, arratsaldean eta gauean behe-hodeiak ager daitezke. Gainerakoan, zerua hodei gutxirekin egongo da, eta tenperaturak behera egingo du, baina beroa egiten jarraituko du.

Igandean tenperaturak larunbatean galdutakoa irabaziko du. Barnealdeko hainbat tokitan beroenak 35 ºC-tik gorakoak izango dira, eta kostaldetik gertu ere 30 ºC-ko langa gaindituko dute. Hegoaldean maximoek 37-38 ºC-ak gainditu ditzakete; Araban eta Nafarroan neurtuko dira baliorik altuenak. Zerua hodei gutxirekin egongo da, goizaldean behe-hodei batzuk izango dira iparraldean, eta arratsaldean bero-hodeiak garatuko dira hegoaldean. Goizean hegoaldeko haizea ibiliko da, eta arratsaldean ipar-ekialdetik finkatzen joango da.

Euskalmetek abisu horia ezarri du ostiral honetan bertan hasita, muturreko tenperatura oso altuak tarteko.

