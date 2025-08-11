Toda Euskadi estará en alerta naranja este martes por la ola de calor
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco va a activar este martes en toda Euskadi una alerta naranja por las altas temperaturas que se están registrando en esta ola de calor.
En concreto, desde la 13:00 hasta las 20:00 se activará la alerta por temperaturas extremas en Álava porque se podrían alcanzar los 38 grados en todo el territorio y los 39 en el sur.
Durante toda la jornada estará activa la alerta por temperaturas altas persistentes, ya que se esperan máximas que podrían rondar los 32 grados en la costa y los 37 en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa.
Además de estas alertas, este martes se volverá a activar un aviso amarillo durante todo el día por riesgo de incendios forestales, debido a las altas temperaturas y a la baja humedad relativa.
La Agencia Vasca de Meteorología-Euskalmet prevé que el miércoles se produzca una bajada de las temperaturas, un descenso que será más apreciable en el interior, donde las máximas se situarán entre los 30 y 34 grados. En el sur de Álava serán algo más altas y en el litoral no superarán los 30.
El calor no da tregua en Euskal Herria: seguirán las temperaturas sofocantes en los próximos días
Las noches tampoco traerán alivio. Se espera que en toda Euskal Herria se registren noches tropicales, con temperaturas que no bajarán de los 20 ºC y que en algunos casos podrían mantenerse por encima de ese umbral durante buena parte de la madrugada.
Los termómetros alcanzan los 40 ºC en puntos del interior en la tarde de este domingo
Las temperaturas han alcanzado los 40,5 ºC en Amurrio y los 40,3 ºC en localidades como Zalla y Noain. En la costa, en cambio, se han registrado temperaturas significativamente más inferiores.
Calor sofocante hoy con alerta naranja en Álava, Navarra, e Iparralde; y aviso amarillo en Bizkaia y Gipuzkoa
En Álava la alerta permanecerá activa hoy y mañana, entre las 13:00 y las 20:00 horas, mientras que en Navarra se mantendrá hasta las 21:00 horas. Además, se prevén temperaturas de hasta 40 ºC en Navarra, 38 ºC en el Eje del Ebro y 39 ºC en Iparralde.
Un sábado ventoso dará paso a un tórrido domingo
Euskalmet ha activado el aviso amarillo desde este mismo viernes por temperaturas altas extremas, que serán más suaves el sábado debido al viento del noroeste.
Será noticia: jornada de calor, polémica en las fiestas de Bakio y tráiler de la película 'Karmele'
Las noticias de de las que se va a hablar hoy, en dos palabras.
El calor extremo aprieta Hego Euskal Herria: superan los 36 °C en Laudio y 37 °C en Navarra
El aviso amarillo permanece activo en el interior por temperaturas extremas. Mañana, martes, llegará un breve alivio térmico antes de una nueva subida de los termómetros el miércoles.
El relámpago más largo del que se tiene registro fue de 829 kilómetros, un rayo de récord
El fenómeno meteorológico se produjo en octubre de 2017, y en un instante iluminó zonas comprendidas entre Texas y Kansas. Por otro lado, el relámpago de más larga duración, un destello que duró algo más de 17 segundos, tuvo lugar en el norte de Argentina y Uruguay, en junio de 2020.
Julio se despide con nubes, lluvia ligera y temperaturas frescas
La semana arrancará en la misma línea del fin de semana, con cielos grises, lluvias débiles en el norte y un ambiente más fresco en todo el territorio vasco.
Nubes y lluvias débiles, protagonistas del fin de semana
Las temperaturas máximas oscilarán entre los 20 y los 25 ºC.