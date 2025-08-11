Eguraldia

Euskadi osoa alerta laranjan izango da asteartean, beroagatik

Barnealdean 40 ºC-ren bueltan ibiliko dira tenperaturak, eta 32 ºC-ren bueltan kostaldean.
Zarauzko hondartza. EFE

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak alerta laranja ezarriko du asteartean Euskadi osoan, beroaldi honetan izaten ari diren tenperatura altuengatik.

Hain zuzen ere, 13:00etatik 20:00etara ezarriko dute alerta Araban. 38 ºC-ra irits litezke termometroak lurralde osoan, eta 39 ºC-ra hegoaldean.

Bestalde, kostalderako 32 ºC-ko maximoak aurreikusi dituzte, eta 37 ºC-koak Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean.

Alerta horiez gain,  abisu horia ere ezarriko dute, baso-suteak izateko arriskuagatik, tenperatura altuak eta hezetasun baxua direla eta.

Euskalmeten arabera, asteazkenean tenperaturek behera egingo dute, eta barnealdean nabarmenagoa izango da beherakada, maximoak 30 eta 34 gradu artekoak izango baitira. Arabako hegoaldean zerbait bat altuagoak izango dira, eta kostaldean ez dituzte 30 graduak gaindituko.

