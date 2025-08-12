OLA DE CALOR
Diez personas atendidas en Emergencias de Osakidetza por las altas temperaturas

Nueve pacientes han requerido traslado hospitalario, con la mayoría de casos en Gipuzkoa y Álava. Salud recomienda extremar precauciones siguiendo el Plan de Calor 2025, especialmente en colectivos vulnerables.
(Foto de ARCHIVO) Servicio de Urgencias en el hospital de Urduliz (Bizkaia) EUROPA PRESS 25/3/2022
Servicio de urgencias en el hospital de Urduliz. Foto: Europa Press.
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Servicio de Emergencias de Osakidetza ha atendido hasta las 19:00 horas de este martes diez personas afectadas por las altas temperaturas registradas en Euskadi, de las cuales nueve han sido trasladadas en ambulancia a hospitales o centros de salud.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones del Plan de Calor 2025, cuyo objetivo es prevenir y reducir el impacto de las temperaturas extremas en la salud, especialmente durante los meses más calurosos.

El plan pone el foco en la protección de los colectivos más vulnerables: menores de cuatro años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas que realizan actividad física en exteriores.

