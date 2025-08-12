Diez personas atendidas en Emergencias de Osakidetza por las altas temperaturas

El Servicio de Emergencias de Osakidetza ha atendido hasta las 19:00 horas de este martes diez personas afectadas por las altas temperaturas registradas en Euskadi, de las cuales nueve han sido trasladadas en ambulancia a hospitales o centros de salud.

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha recordado la importancia de seguir las recomendaciones del Plan de Calor 2025, cuyo objetivo es prevenir y reducir el impacto de las temperaturas extremas en la salud, especialmente durante los meses más calurosos.

El plan pone el foco en la protección de los colectivos más vulnerables: menores de cuatro años, personas mayores, embarazadas, personas con enfermedades crónicas y personas que realizan actividad física en exteriores.