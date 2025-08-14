Aviso amarillo por altas temperaturas este jueves en todo Euskadi, salvo la costa, y en varias zonas de Navarra
El Departamento de Seguridad activará hoy un aviso amarillo por temperaturas muy altas que afectará al interior de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava. En Navarra, la Agencia Estatal de Meteorología mantendrá el aviso en el centro, el Pirineo y la Ribera del Ebro, donde también se esperan temperaturas extremas. La jornada será la antesala de un viernes sofocante, con máximas que podrían llegar a los 40 grados en Bilbao y a los 37 en San Sebastián.
El aviso estará en vigor durante toda la jornada por riesgo de temperaturas altas persistentes: hasta 32 ºC en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, 35 ºC en Álava y 36 ºC en el eje del Ebro. Además, entre la una y las siete de la tarde, Álava estará bajo aviso por temperaturas muy altas.
Este jueves, el ambiente será más soleado, con nubes bajas y nieblas matinales en la vertiente cantábrica que se irán disipando hacia el mediodía. En la mitad sur, el sol será protagonista desde primera hora, con máximas que podrán alcanzar los 35-36 ºC. El viento soplará del este, predominando el nordeste por la tarde en la zona cantábrica.
Las previsiones de Euskalmet apuntan a temperaturas máximas hoy de 31 ºC en Bilbao, 39 ºC en Iruñea-Pamplona, 27 ºC en Donostia-San Sebastián y 35 ºC en Vitoria-Gasteiz.
El viernes el calor repuntará, dando lugar a una nueva jornada sofocante. Los vientos del sureste harán que en muchas zonas del interior los termómetros ronden los 37-40 ºC, mientras que en la costa se podrán superar con holgura los 35 ºC. En Bilbao se esperan hasta 40 ºC, en Iruñea-Pamplona 41 ºC, en Donostia-San Sebastián 37 ºC y en Vitoria-Gasteiz 39 ºC.
