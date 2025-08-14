Abisu horia tenperatura altuengatik Euskadi osoan, kostaldean izan ezik, eta Nafarroako hainbat zonaldetan
Abisuak Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako barnealdeari eragingo dio, baita erdialdeari, Pirinioei eta Nafarroako Ebroko Erriberari ere, eta maximoak 36 gradu artekoak izango dira Ebroren ardatzean. Ostiralean, bero gehiago espero da, eta 41 gradu artekoak izango dira Iruñean eta 40ra artekoak Bilbon.
Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du gaurko Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako barnealdean tenperatura oso altuak espero direlako. Nafarroan, Estatuko Meteorologia Agentziak abisu horia mantenduko du erdialdean, Pirinioetan eta Ebroko Erriberan, muturreko tenperaturak espero baitira bertan.
Abisua indarrean egongo da egun osoan, tenperatura altu iraunkorrengatik: 32 graduraino Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, 35 graduraino Araban eta 36 graduraino Ebroren ardatzean. Gainera, ordu bata eta zazpiak bitartean, Araba abisupean egongo da tenperatura oso altuengatik.
Ostegun honetan, giro eguzkitsuagoa izango dugu: behe-hodeiak eta behe-lainoa izango dira kantauri isurialdean, eta eguerdi aldera desegingo dira. Hegoaldean, eguzkia protagonista izango da lehen ordutik, eta maximoak 35-36ra irits daitezke.
Euskalmeten aurreikuspenen arabera, tenperatura maximoak 31 gradukoak izango dira gaur Bilbon, 39koak Iruñean, 27 Donostian eta 35 Gasteizen.
Ostiralean beroak gora egingo du, eta bero itogarria izango dugu. Hego-ekialdeko haizeen ondorioz, barnealdeko leku askotan termometroak 37-40 gradu ingurukoak izango dira, eta kostaldean, berriz, 35 ingurukoak. Bilbon 40 artekoak izango dira, Iruñean 41 gradukoak, Donostian 37 gradukoak eta Gasteizen 39 gradukoak.
