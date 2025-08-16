El calor tendrá continuidad este fin de semana en Euskal Herria, donde se esperan temperaturas en torno a los 30 ºC. Este sábado la jornada será soleada, aunque por la tarde podrían aparecer nubes bajas que podrían dejar algún chubasco, especialmente en la costa. En este sentido, se activará la alerta naranja por temperaturas altas este sábado en Álava, Navarra e Iparralde, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoaestará activo el aviso amarillo, ya que se esperan temperaturas algo más frescas en la costa.

Las temperaturas máximas podrían rondar los 37 ºC en el interior y los 28 ºC en la costa, según la previsión de la agencia vasca de meteorología Euskalmet, que ha activado el aviso amarillo por riesgo de incendio forestal en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) para hoy y mañana. Por la tarde, predominará el viento del norte, que ayudará a mitigar el calor.

En Bilbao y Donostia/San Sebastián, por ejemplo, las temperaturas máximas rondarán los 28 ºC, en Vitoria-Gasteiz los 37 ºC, en Pamplona/Iruña los 39 ºC y en Baiona los 28 ºC.

El domingo el tiempo seguirá en la misma línea. Las temperaturas no experimentarán grandes cambios, aunque las máximas se situarán por debajo de los 30 ºC en la costa y alcanzarán los 37-39 ºC en algunos puntos del sur, con ambiente soleado desde primera hora de la mañana, aumentando las nubes medias y altas por la tarde.

Por la tarde también se desarrollarán nubes de evolución en la CAV, que podrían ir acompañadas de alguna tormenta en puntos del interior, y al final del día aparecerán nubes bajas en la vertiente cantábrica, con viento variable y flojo durante la mañana, que luego se irá fijando del norte y que se intensificará por la tarde.

Así, en Donostia/San Sebastián y Bilbao se esperan máximas de 28 ºC, en Vitoria-Gasteiz de 37 ºC, en Pamplona/Iruña de 39 ºC y en Baiona de 28 ºC.

El lunes, sin embargo, el tiempo cambiará y las temperaturas descenderán considerablemente, ya que en muchos puntos de la mitad norte los valores serán inferiores a 25 ºC y en el sur el calor será más llevadero, ya que las máximas no superarán los 30 ºC.

El descenso de las temperaturas vendrá acompañado de la llegada de lluvias, que podrían ir acompañadas de alguna llovizna por la mañana, especialmente en la vertiente cantábrica y, por la tarde y noche, posibilidad de chubascos o tormentas con tormenta en cualquier punto del territorio. El viento soplará del norte y noroeste, aumentando a moderado por la tarde.