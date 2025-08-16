Eguraldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Beroak ez du atsedenik emango asteburuan: 30 ºC inguruko tenperaturak espero dira

Astelehenean, ordea, eguraldia zeharo aldatuko da eta tenperatura asko jaitsiko da. Ipar parteko leku askotan balio altuenak 25 ºC azpikoak izango dira eta hegoaldean beroa eramangarriagoa izango da, maximoek ez baitituzte 30 ºC-ak gaindituko.
donostia kontxa contxa hondartza playa

Kontxako hondartza. Artxiboko argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Beroak jarraipena izango du asteburu honetan Euskal Herrian, eta 30 ºC inguruko tenperaturak espero dira. Eguna eguzkitsua izango da, baina arratsaldean behe-hodeiak ager daitezke, eta zaparradaren bat utz dezakete, bereziki kostaldean. Ildo horretatik, alerta laranja ezarriko dute tenperatura altuengatik larunbat honetan Araban, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian; Bizkaian eta Gipuzkoan, aldiz, abisu horia egongo da indarrean, kostaldean tenperatura freskoagoak espero dira eta.

Tenperatura maximoak 37 ºC ingurukoak izan daitezke barnealdean, eta 28 º C-koak kostaldean, Euskalmet euskal meteorologia agentziak egindako iragarpenaren arabera. Testuinguru horretan, abisu horia ezarri dute Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) baso-sute arriskuagatik gaurko eta biharko. Dena dela, arratsaldean iparraldeko haizea gailenduko da, eta beroa arintzen lagunduko du.

Bilbon eta Donostian, adibidez, 28 ºC inguru espero dira, Gasteizen 37 ºC, Iruñean 39 ºC eta Baionan 28 ºC. Beste udalerri batzuetan ere antzekoak izango dira temperatura maximoak: Arrasaten 34 ºC-koak eta Laguardian 39 ºC-koak.  

Igandean eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Tenperaturan ez da aldaketa handirik izango, baina maximoak 30 ºC azpikoak izango dira kostaldean eta 37-39 ºC ingurura iritsiko dira hegoaldeko leku batzuetan. Goizean goizetik giroa eguzkitsua izango da, eta arratsaldean erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak ugaritu egingo dira.

Arratsaldean bero-hodeiak ere garatuko dira EAEn, eta barnealdeko zenbait lekutan ekaitzen batek jo dezake. Egunaren amaieran Kantauri isurialdean behe-hodeiak agertuko dira. Goizean haize aldakor eta ahula ibiliko da, gero iparraldetik finkatuz joango da eta arratsaldean indartu egingo da.

Hala, Donostian eta Bilbon 28 ºC-ko maximoak espero dira, Gasteizen 37 ºC-koak, Iruñean 39 ºC-koak eta Baionan 28 ºC-koak.

Astelehenean, ordea, eguraldia zeharo aldatuko da eta tenperatura asko jaitsiko da. Ipar parteko leku askotan balio altuenak 25 ºC azpikoak izango dira eta hegoaldean beroa eramangarriagoa izango da, maximoek ez baitituzte 30 ºC-ak gaindituko.

Tenperaturaren beherakadarekin batera euria iritsiko da, baliteke goizean euria egitea, bereziki Kantauri isurialdean eta, arratsaldean eta gauean zaparradak edo trumoi-ekaitzak edonon bota ditzake. Iparraldeko eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean apur bat indartuz.

Alerta Meteorologikoak Araba Bizkaia Gasteiz Donostia Euskal Autonomia Erkidegoa Iruñea Nafarroa Jaiak Gipuzkoa Aisia Iparralde Bilbo Bero-boladak Eguraldia Euskadi Turismo Uda

Albiste gehiago eguraldia

Gehiago kargatu