Beroak ez du atsedenik emango asteburuan: 30 ºC inguruko tenperaturak espero dira
Beroak jarraipena izango du asteburu honetan Euskal Herrian, eta 30 ºC inguruko tenperaturak espero dira. Eguna eguzkitsua izango da, baina arratsaldean behe-hodeiak ager daitezke, eta zaparradaren bat utz dezakete, bereziki kostaldean. Ildo horretatik, alerta laranja ezarriko dute tenperatura altuengatik larunbat honetan Araban, Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian; Bizkaian eta Gipuzkoan, aldiz, abisu horia egongo da indarrean, kostaldean tenperatura freskoagoak espero dira eta.
Tenperatura maximoak 37 ºC ingurukoak izan daitezke barnealdean, eta 28 º C-koak kostaldean, Euskalmet euskal meteorologia agentziak egindako iragarpenaren arabera. Testuinguru horretan, abisu horia ezarri dute Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) baso-sute arriskuagatik gaurko eta biharko. Dena dela, arratsaldean iparraldeko haizea gailenduko da, eta beroa arintzen lagunduko du.
Bilbon eta Donostian, adibidez, 28 ºC inguru espero dira, Gasteizen 37 ºC, Iruñean 39 ºC eta Baionan 28 ºC. Beste udalerri batzuetan ere antzekoak izango dira temperatura maximoak: Arrasaten 34 ºC-koak eta Laguardian 39 ºC-koak.
Igandean eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Tenperaturan ez da aldaketa handirik izango, baina maximoak 30 ºC azpikoak izango dira kostaldean eta 37-39 ºC ingurura iritsiko dira hegoaldeko leku batzuetan. Goizean goizetik giroa eguzkitsua izango da, eta arratsaldean erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak ugaritu egingo dira.
Arratsaldean bero-hodeiak ere garatuko dira EAEn, eta barnealdeko zenbait lekutan ekaitzen batek jo dezake. Egunaren amaieran Kantauri isurialdean behe-hodeiak agertuko dira. Goizean haize aldakor eta ahula ibiliko da, gero iparraldetik finkatuz joango da eta arratsaldean indartu egingo da.
Hala, Donostian eta Bilbon 28 ºC-ko maximoak espero dira, Gasteizen 37 ºC-koak, Iruñean 39 ºC-koak eta Baionan 28 ºC-koak.
Astelehenean, ordea, eguraldia zeharo aldatuko da eta tenperatura asko jaitsiko da. Ipar parteko leku askotan balio altuenak 25 ºC azpikoak izango dira eta hegoaldean beroa eramangarriagoa izango da, maximoek ez baitituzte 30 ºC-ak gaindituko.
Tenperaturaren beherakadarekin batera euria iritsiko da, baliteke goizean euria egitea, bereziki Kantauri isurialdean eta, arratsaldean eta gauean zaparradak edo trumoi-ekaitzak edonon bota ditzake. Iparraldeko eta ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean apur bat indartuz.
Albiste gehiago eguraldia
Gau beroa Euskal Herriko toki askotan, 30 ºC inguruko tenperaturekin
Gaur gauerako beroa protagonista izatea espero da berriro lurraldeko toki askotan, baina atzokoarekin alderatuta, tenperaturek beheranzko joera hartuko dute.
Beroak erasandako 26 pertsona artatu ditu ostiralean Osakidetzak
Sintomarik nabarmenenak zorabioak, konorte galerak eta nekea izan dira.
Muturreko beroa bueltan da: alerta laranja, aktibo
Aurreikuspenen arabera, termometroak 40 gradutik gora izango dira Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, eta 35 gradutik gora kostaldean.
Abisu horia tenperatura altuengatik Euskadi osoan, kostaldean izan ezik, eta Nafarroako hainbat zonaldetan
Abisuak Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako barnealdeari eragingo dio, baita erdialdeari, Pirinioei eta Nafarroako Ebroko Erriberari ere, eta maximoak 36 gradu artekoak izango dira Ebroren ardatzean. Ostiralean, bero gehiago espero da, eta 41 gradu artekoak izango dira Iruñean eta 40ra artekoak Bilbon.
Beroak arnasa emango digu gaur, 20 gradutik gorako gau tropikal baten ondoren
Atzoko bero itogarriak 40 ºC-ko maximoak utzi zituen Euskadiko 24 udalerritan eta alerta laranja eragin zuen lurralde osoan. Horren ostean, asteazken honetan arintze termiko handia nabaritzen ari gara.
Hamar pertsona artatu dituzte Osakidetzako Larrialdietan tenperatura altuengatik
Bederatzi paziente ospitalera eraman behar izan dituzte, eta kasu gehienak Gipuzkoan eta Araban izan dira. Osasun Sailak kontu handiz ibiltzea gomendatzen du, 2025eko Bero Planari jarraituz, bereziki arrisku-populazioetan.
Euskal Herriko txoko bakar bat ere ez da berotik libratu gaur
Duela astebete baino gehiagotik Euskal Herria jasaten ari den bero-boladak 40 ºC-tik gorako tenperaturak utzi ditu berriro EAEko 24 udalerritan. Maximoa Laudion (Araba) erregistratu da berriro: 44 gradu neurtu dituzte bertan.
Bero-boladak 40ºC-tik gorako tenperaturak utzi ditu berriro, eta maximoa 44ºC-koa izan da Laudion
Bero boladak 40ºC-tik gorako tenperaturak utzi ditu 24 udalerritan astearte honetan, eta kostaldean tenperaturak behera egingo duela iragarri du Euskalmetek.
Euskal Herri osoa, alerta laranjan beroagatik
EAE alerta laranjan dago beroagatik, baita Nafarroa eta Ipar Euskal Herria ere. Euskalmetek 40 gradu inguruko tenperaturak aurreikusi ditu barnealdean, eta 30 gradutik gorakoak kostaldean.