Últimos coletazos de la ola de calor en Euskal Herria antes del cambio radical con acusado descenso de temperaturas
Este domingo continuarán en alerta naranja por temperaturas altas extremas en Álava, Navarra e Iparralde, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa contarán con un aviso amarillo. El descenso vendrá acompañado de nubosidad y algo de precipitación, especialmente en Ipar Euskal Herria, donde este lunes activarán un aviso amarillo por riesgo de tormentas.
La ola de calor que asola desde hace días Euskal Herria continuará dando sus últimos coletazos este domingo, con temperaturas que podrían rondar los 35 ºC en la vertiente cantábrica, y alcanzar los 38 ºC en muchos puntos del interior e Ipar Euskal Herria. Además, en puntos del sur de Álava y centro y sur de Navarra los termómetros podrían alcanzar hoy los 40 ºC. Debido a ello, de 13:00 a 19:00 horas va a estar activa una alerta naranja por temperaturas altas extremas en Álava, Navarra e Iparralde, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa contarán con un aviso amarillo.
Se esperan máximas de 40 ºC en Pamplona/Iruña, 39 ºC en Vitoria-Gasteiz, 28 ºC en Bilbao y 27 ºC en Donostia/San Sebastián. Además, los termómetros podrían alcanzar los 39 ºC en otros puntos como Laguardia, los 35 ºC en Arrasate y 31 ºC en Baiona. Durante la mañana se alternarán nubes y claros, con intervalos de nubes medias que en algunas zonas serán mayoría por momentos. En la vertiente cantábrica también aparecerán nubes bajas, sobre todo a primeras horas y durante la segunda mitad del día, cuando tenderá a nublarse. Por la tarde-noche se pueden dar chubascos tormentosos en el interior.
Así, la masa de aire cálido que azota el territorio tiene las horas contadas, pues de cara a la próxima la semana se espera un cambio brusco de las temperaturas, que serán significativamente más llevaderas y agradables. Las máximas no serán superiores a los 25 ºC, excepto en el sur de Álava y centro y sur de Navarra, donde las máximas podrían alcanzar los 30 ºC. En Olite, por ejemplo, este domingo se esperan máximas de 40 ºC, mientras que mañana descenderán hasta los 27 ºC. En Mundaka el descenso no será tan acusado, donde pasarán de 27 ºC a 23 ºC.
Este descenso de las temperaturas vendrá acompañado de nubosidad en aumento y algo de precipitación, especialmente en Ipar Euskal Herria, donde activarán un aviso amarillo por riesgo de tormentas.
El martes no se esperan grandes cambios, con algunos chubascos en el norte, predominando el ambiente fresco. Se esperan abundantes nubes durante toda la jornada, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde se podrían producir algunos chubascos ocasionales. Las temperaturas serán parecidas a las de la jornada anterior, descendiendo algo más en el sur de Álava y Navarra.
Más noticias sobre eguraldia
Kanpezu se corona como la localidad que mayores temperaturas ha registrado este sábado en Euskadi, con 40.2 grados
Euskalmet señala que el viento del noroeste se extiende por el interior y ha provocado una ligera bajada de temperaturas a primera hora de la tarde, especialmente en el norte de Álava.
Riesgo muy elevado de incendios en Euskal Herria
Las autoridades han hecho un llamamiento a evitar cualquier actividad que pueda producir incendios. Navarra mantiene activa la Orden Foral que restringe la actividad agrícola por riesgo de incendios.
Noche tórrida con temperaturas que han rondado los 30 ºC en muchos puntos de Euskal Herria
Para esta próxima noche se espera que el calor continúe siendo protagonista en gran parte del territorio, aunque con una ligera tendencia a la baja respecto a la noche anterior.
El calor continúa sin dar tregua este fin de semana: se esperan máximas cercanas a los 30 ºC
Además, la alerta naranja se extiende al domingo, con temperaturas que podrían alcanzar los 30 grados. El lunes, sin embargo, el tiempo cambiará y las temperaturas bajarán considerablemente.
Osakidetza atiende este viernes a 26 personas afectadas por las altas temperaturas
Los síntomas más destacados han sido mareos, desmayos y fatiga.
El calor se dispara: activa la alerta naranja
La alerta naranja está activa en toda Euskal Herria, excepto en el litoral. Según la previsión, los termómetros superarán los 40 grados el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y en la costa alcanzarán los 35 grados.
Aviso amarillo por altas temperaturas este jueves en todo Euskadi, salvo la costa, y en varias zonas de Navarra
El aviso afectará al interior de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, así como al centro, el Pirineo y la Ribera del Ebro de Navarra, con máximas de hasta 36 ºC en el eje del Ebro. El viernes se espera un repunte del calor que dejará valores de hasta 41 ºC en Iruñea-Pamplona y 40 ºC en Bilbao.
El calor da un respiro tras una noche tropical con mínimas por encima de los 20 ºC
Tras el asfixiante calor de ayer que dejó máximas de 40 ºC en 24 municipios de Euskadi y que motivó una alerta naranja en todo el territorio, este miércoles se nota un importante alivio térmico. Sólo Álava está en aviso amarillo.
Diez personas atendidas en Emergencias de Osakidetza por las altas temperaturas
Nueve pacientes han requerido traslado hospitalario, con la mayoría de casos en Gipuzkoa y Álava. Salud recomienda extremar precauciones siguiendo el Plan de Calor 2025, especialmente en colectivos vulnerables.