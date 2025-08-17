La ola de calor que asola desde hace días Euskal Herria continuará dando sus últimos coletazos este domingo, con temperaturas que podrían rondar los 35 ºC en la vertiente cantábrica, y alcanzar los 38 ºC en muchos puntos del interior e Ipar Euskal Herria. Además, en puntos del sur de Álava y centro y sur de Navarra los termómetros podrían alcanzar hoy los 40 ºC. Debido a ello, de 13:00 a 19:00 horas va a estar activa una alerta naranja por temperaturas altas extremas en Álava, Navarra e Iparralde, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa contarán con un aviso amarillo.

Se esperan máximas de 40 ºC en Pamplona/Iruña, 39 ºC en Vitoria-Gasteiz, 28 ºC en Bilbao y 27 ºC en Donostia/San Sebastián. Además, los termómetros podrían alcanzar los 39 ºC en otros puntos como Laguardia, los 35 ºC en Arrasate y 31 ºC en Baiona. Durante la mañana se alternarán nubes y claros, con intervalos de nubes medias que en algunas zonas serán mayoría por momentos. En la vertiente cantábrica también aparecerán nubes bajas, sobre todo a primeras horas y durante la segunda mitad del día, cuando tenderá a nublarse. Por la tarde-noche se pueden dar chubascos tormentosos en el interior.

Así, la masa de aire cálido que azota el territorio tiene las horas contadas, pues de cara a la próxima la semana se espera un cambio brusco de las temperaturas, que serán significativamente más llevaderas y agradables. Las máximas no serán superiores a los 25 ºC, excepto en el sur de Álava y centro y sur de Navarra, donde las máximas podrían alcanzar los 30 ºC. En Olite, por ejemplo, este domingo se esperan máximas de 40 ºC, mientras que mañana descenderán hasta los 27 ºC. En Mundaka el descenso no será tan acusado, donde pasarán de 27 ºC a 23 ºC.

Este descenso de las temperaturas vendrá acompañado de nubosidad en aumento y algo de precipitación, especialmente en Ipar Euskal Herria, donde activarán un aviso amarillo por riesgo de tormentas.

El martes no se esperan grandes cambios, con algunos chubascos en el norte, predominando el ambiente fresco. Se esperan abundantes nubes durante toda la jornada, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde se podrían producir algunos chubascos ocasionales. Las temperaturas serán parecidas a las de la jornada anterior, descendiendo algo más en el sur de Álava y Navarra.