Bero-boladaren azken orduak Euskal Herrian, tenperaturak nabarmen jaitsi eta euria hasi aurretik

Igande honetan, alerta gorria ezarri dute Nafarroan muturreko tenperatura altuengatik, eta alerta laranja Araban eta Ipar Euskal Herrian. Bizkaian eta Gipuzkoan abisu horia izango dute. Alabaina, hodeiak ugarituz joango dira eta euria hasiko da, bereziki Ipar Euskal Herrian. Bihar abisu horia ezarriko dute han ekaitz arriskuagatik.

La ola de calor que asola desde hace días Euskal Herria continuará dando sus últimos coletazos este domingo, con temperaturas que podrían rondar los 35 ºC en la vertiente cantábrica, y alcanzar los 38 ºC en muchos puntos del interior e Ipar Euskal Herria. Además, en puntos del sur de Álava y centro y sur de Navarra los termómetros podrían alcanzar hoy los 40 ºC.

Pertsona bat aterkiarekin, berotik babesteko asmoz. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Duela egun batzuetatik hona Euskal Herrian nagusi den bero-boladak azken orduak ditu lurraldean. Isurialde atlantikoan 35 ºC inguruko tenperatura maximoak espero dira igande honetan, eta 38 ºC-ra irits daitezke barnealdean eta Ipar Euskal Herrian. Gainera, termometroak 40 ºC-ra irits daitezke gaur Araba hegoaldean eta Nafarroa erdialdean zein hegoaldean. 

Hori dela eta, alerta gorria ezarri dute Nafarroan muturreko tenperatura altuengatik, alerta laranja egongo da indarrean Araban eta Ipar Euskal Herrian, eta abisu horia ezarriko dute Bizkaian eta Gipuzkoan.

Ildo horretatik, gaur 40 ºC-ko tenperatura maximoak espero dira Iruñean, 39 ºC-koak Gasteizen, 28 ºC-koak Bilbon eta 27 ºC-koak Donostian. Gainera, termometroak 39 ºC-ra irits daitezke beste leku batzuetan, hala nola Guardian, 35 ºC-ra Arrasaten eta 31 ºC-ra Baionan. Goizean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, eta zenbait tokitan hodeiak nagusituko dira. Isurialde atlantikoan ere behe-hodeiak agertuko dira, batez ere goizean, eta arratsaldean, berriz, lainotzera joko du egunak.

Hala, egunotan lurraldean izandako aire-masa beroak azken orduak ditu; izan ere, datorren astean tenperaturak nabarmen jaistea espero da. Horrenbestez, egunak eramangarriagoak eta atseginagoak izango dira. Maximoak ez dira 25 ºC-tik gorakoak izango, Arabako hegoaldean eta Nafarroako erdialdean eta hegoaldean izan ezik, maximoak 30 ºC-ra irits daitezkeelako bertan. Erriberrin, adibidez, 40 ºC-ko maximoak espero dira igande honetan, eta 27 ºC-ra jaitsiko dira bihar. Mundakan aldaketa ez da hain handia izango, 27 ºC-tik 23 ºC-ra igaroko baitira.

Tenperatura jaistearekin batera, hodeiak ugaritu eta euria hasiko da, batez ere Ipar Euskal Herrian. Testuinguru horretan, abisu horia ezarriko dute bihar ekaitz arriskuagatik.

Asteartean ez da aldaketa handirik espero, zaparrada batzuk botako ditu Ipar Euskal Herrian, eta giro freskoa nagusituko da. Hodei ugari espero dira egun osoan zehar, batez ere isurialde atlantikoan, eta baliteke zaparradak botatzea tarteka. Tenperaturak aurreko egunekoen antzekoak izango dira, eta Araba eta Nafarroa hegoaldean zertxobait jaitsiko dira. 

Alerta Meteorologikoak Araba Bizkaia Gasteiz Donostia Euskal Autonomia Erkidegoa Iruñea Nafarroa Jaiak Gipuzkoa Aisia Iparralde Bilbo Bero-boladak Eguraldia Euskadi Turismo Uda

