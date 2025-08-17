El tiempo
Dejando atrás el calor extremo, los próximos días se avecinan frescos y lluviosos

En la mayoría de las zonas los valores más altos serán inferiores a 25 ºC a partir de mañana, con un aumento progresivo de la nubosidad.

Nubes amenazantes en Hendaia este domingo. Foto: Enrique Villafranca

Euskaraz irakurri: Muturreko beroa atzean utzita, freskoak eta euritsuak izango dira datozen egunak
EITB

Última actualización

Tras la fuerte ola de calor de la última semana, la semana comenzará con lluvia en toda Euskal Herria, una tendencia que podría prolongarse en el tiempo y que irá acompañada de un descenso de las temperaturas, que supondrá hasta diez grados de diferencia en algunos puntos de Navarra.

El lunes el tiempo cambiará por completo y esperamos un descenso importante de las temperaturas máximas. Las temperaturas no serán superiores a los 25 ºC, excepto en el sur de Álava y centro y sur de Navarra, donde las máximas podrían alcanzar los 30 ºC. Las nubes serán abundantes, sobre todo en la mitad norte, donde lloverá un poco de forma ocasional. Por la tarde-noche es probable que se registren algunos chubascos tormentosos, más probables en el este. El viento del noroeste se dejará notar. Por otro lado, en Iparralde estará activo el aviso amarillo por temperaturas altas y riesgo de tormentas a lo largo del día de mañana.

Para el martes se espera un ambiente fresco, con algunos chubascos en el norte. También bastantes nubes durante toda la jornada, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde esperamos algunos chubascos ocasionales, que pueden ser localmente tormentosos. Las temperaturas serán parecidas a las de la jornada anterior, bajando algo más en el sur de Álava y Navarra. El viento del norte y del noroeste seguirá siendo intenso durante la segunda jornada de la semana.

Según las previsiones provisionales de Euskalmet, los próximos días irán en la misma línea, aunque el viernes se esperan cielos ligeramente más despejados y temperaturas en ascenso.

La ola de calor que asola desde hace días Euskal Herria continuará dando sus últimos coletazos este domingo, con temperaturas que podrían rondar los 35 ºC en la vertiente cantábrica, y alcanzar los 38 ºC en muchos puntos del interior e Ipar Euskal Herria. Además, en puntos del sur de Álava y centro y sur de Navarra los termómetros podrían alcanzar hoy los 40 ºC.
Últimos coletazos de la ola de calor en Euskal Herria antes del cambio radical con acusado descenso de temperaturas

Este domingo han activado la alerta roja en Navarra  por temperaturas altas extremas, y continuarán en alerta naranja en Álava e Iparralde, mientras que en Bizkaia y Gipuzkoa contarán con un aviso amarillo. El descenso vendrá acompañado de nubosidad y algo de precipitación, especialmente en Ipar Euskal Herria, donde este lunes activarán un aviso amarillo por riesgo de tormentas.

