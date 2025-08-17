Muturreko beroa atzean utzita, freskoak eta euritsuak izango dira datozen egunak
Azken asteko bero-bolada bortitzaren ostean, euritik hasiko da astea Euskal Herri osoan, eta litekeena da joera hori denboran luzatzea. Prezipitazioekin batera, tenperaturek ere behera egingo dute, hamar graduko aldea ere suposatuko dutelarik Nafarroako zenbait puntutan.
Astelehenean eguraldia zeharo aldatuko da eta tenperatura maximoak asko jaitsiko dira. Leku gehienetan balio altuenak 25 ºC azpikoak izango dira, Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean izan ezik, bertan maximoak 30 ºC ingurukoak izan daitezke eta. Hodei dezente agertuko dira, batez ere ipar partean, tarteka euri pixka bat egingo baitu bertan. Arratsalde-gauean zaparradak edo trumoi-ekaitzak izan daitezke, bereziki ekialdean, eta ipar-mendebaldeko haizea bizi ibiliko da. Ipar Euskal Herrian abisu horia egongo da indarrean biharko egunean zehar, tenperatura altuak eta ekaitz arriskua direla eta.
Asteartean giroa freskoa izango da eta ipar partean zaparrada batzuk botako ditu. Egun osoan hodeiak izango dira nagusi, batez ere Kantauri isurialdean goibelago egongo da. Ipar partean noizean behin zaparrada batzuk izango dira eta zenbait lekutan trumoitsuak izan daitezke. Tenperaturan ez da gorabehera handirik izango, baina Araba eta Nafarroa hegoaldean zertxobait baxuagoak izango dira. Ipar eta ipar-mendebaldeko haizeak bizi jarraituko du asteko bigarren egunean ere.
Euskalmeten uneko aurreikuspenen arabera, parekoak izango dira hurrengo egunak ere, ostiralean zerua zertxobait garbitzea eta tenperaturak arinki igotzea espero bada ere.
Albiste gehiago eguraldia
Bero-boladaren azken orduak Euskal Herrian, tenperaturak nabarmen jaitsi eta euria hasi aurretik
Igande honetan, alerta gorria ezarri dute Nafarroan muturreko tenperatura altuengatik, eta alerta laranja Araban eta Ipar Euskal Herrian. Bizkaian eta Gipuzkoan abisu horia izango dute. Alabaina, hodeiak ugarituz joango dira eta euria hasiko da, bereziki Ipar Euskal Herrian. Bihar abisu horia ezarriko dute han ekaitz arriskuagatik.
Larunbatean Kanpezun neurtu dute tenperatura altuena: 40,2 ºC
Euskalmeten arabera, ipar-mendebaldeko haizea barnealdetik zabaldu da eta tenperaturak arinki behera egin du arratsaldeko lehen orduetan, bereziki Arabako iparraldean.
Sute-arrisku oso handia Euskal Herrian
Suteak sor ditzakeen edozein jarduera saihesteko deia egin dute agintariek. Nafarroak aktibo du nekazaritza jarduera sute-arriskuagatik mugatzen duen Foru Agindua.
Gau beroa Euskal Herriko toki askotan, 30 ºC inguruko tenperaturekin
Gaur gauerako beroa protagonista izatea espero da berriro lurraldeko toki askotan, baina atzokoarekin alderatuta, tenperaturek beheranzko joera hartuko dute.
Beroak ez du atsedenik emango asteburuan: 30 ºC inguruko tenperaturak espero dira
Larunbateko alerta laranja igandera luzatuko da, 30 gradurainoko tenperaturak espero baitira. Astelehenean, ordea, eguraldia zeharo aldatuko da eta tenperatura asko jaitsiko da.
Beroak erasandako 26 pertsona artatu ditu ostiralean Osakidetzak
Sintomarik nabarmenenak zorabioak, konorte galerak eta nekea izan dira.
Muturreko beroa bueltan da: alerta laranja, aktibo
Aurreikuspenen arabera, termometroak 40 gradutik gora izango dira Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean, eta 35 gradutik gora kostaldean.
Abisu horia tenperatura altuengatik Euskadi osoan, kostaldean izan ezik, eta Nafarroako hainbat zonaldetan
Abisuak Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako barnealdeari eragingo dio, baita erdialdeari, Pirinioei eta Nafarroako Ebroko Erriberari ere, eta maximoak 36 gradu artekoak izango dira Ebroren ardatzean. Ostiralean, bero gehiago espero da, eta 41 gradu artekoak izango dira Iruñean eta 40ra artekoak Bilbon.
Beroak arnasa emango digu gaur, 20 gradutik gorako gau tropikal baten ondoren
Atzoko bero itogarriak 40 ºC-ko maximoak utzi zituen Euskadiko 24 udalerritan eta alerta laranja eragin zuen lurralde osoan. Horren ostean, asteazken honetan arintze termiko handia nabaritzen ari gara.