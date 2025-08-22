Dejando a un lado el ambiente fresco y nuboso de los últimos días, los cielos tenderán a despejarse este fin de semana, especialmente el sábado, mientras que las temperaturas seguirán en ascenso desde este mismo viernes.

Hoy viernes, iremos notando mejoría con el transcurso de la jornada. Por la mañana todavía se esperan muchas nubes en general y algunas lloviznas dispersas en la vertiente cantábrica. Con el paso de las horas, los claros tenderán a ser cada vez más amplios y a partir de la tarde el ambiente será soleado, sobre todo en la mitad sur. Las temperaturas máximas comenzarán a recuperarse y subirán entre 2-4 ºC. Se espera viento del noroeste y del norte.

El sábado traerá sol y un ascenso de las temperaturas. Se esperan nieblas a primeras horas en valles del interior, que disipadas darán paso a una jornada soleada. Además, las temperaturas subirán y las máximas regresarán a valores más propios de la época estival, rondando los 25-30 ºC. El viento soplará flojo, aunque al mediodía se fijará del nordeste y cogerá algo más de intensidad.

El domingo irá en aumento la nubosidad con el paso de las horas. Durante la primera mitad del día tendremos un ambiente soleado, con algunos intervalos de nubes medias y altas que no traerán demasiadas consecuencias. A medida que avance la tarde se irán formando nubes de evolución y los cielos estarán más cubiertos, sin descartar algún chubasco tormentoso. Las temperaturas seguirán en ascenso.