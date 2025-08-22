Eguraldia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hobera egingo du eguraldiak asteburuan, igandean hodeiak itzul daitezkeen arren

Orduek aurrera egin ahala, ostarteak agertzen joango dira ostiral honetan, eta larunbatean eguzkia izango da nagusi. Asteko azken egunerako lainoak itzuliko dira, baina betiere tenperaturaren epelerako joera mantenduta.
Urruñako Erlaitza. Argazkia: Dominique Reis
author image

EITB

Azken eguneratzea

Azken egunotako giro fresko eta hodeitsua alde batera utzita, garbitzera joko du zeruak asteburu honetan, larunbatean bereziki. Tenperaturek, berriz, goranzko joera hartuko dute ostiral honetatik bertatik hasita.

Gaur, orduak pasa ahala, hobera egingo du eguraldiak. Goizean lainotuta egongo da eta Kantauri isurialdean han-hemenka zirimiri pixka bat egingo du. Orduak pasa ahala, ostarteak zeruan lekua irabazten joango dira eta arratsaldetik aurrera giro eguzkitsua nagusituko da, batez ere hegoaldean. Tenperatura maximoak atzo baino 2-4 ºC gehiago igoko dira. Haizeak ipar-mendebaldetik eta iparraldetik joko du.

Larunbatean eguzkitsu egongo da, eta tenperaturak ere gorantz egingo du. Barnealdeko bailaretan behe-lainoa sortuko da egunsentian, baina behin jasotakoan, giro eguzkitsua nagusituko da. Horrez gain, tenperaturak ere gora egingo du eta uda sasoiko balio maximoak izango ditugu, 25-30 ºC artekoak. Haizea leun eta aldakor ibiliko da hasieran, eguerdian ipar-ekialdera egin eta bizitu egingo da.

Igandean, orduak pasa ahala, hodeiak ugaritu egingo dira. Eguzkitsu hasiko da eguna, tarteka erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak agertu arren. Hodei horiek ez dute traba handirik egingo. Arratsaldeak aurrera egin ahala bero-hodeiak garatuko dira, zerua estaltzen hasiko da eta ez da baztertzen zaparrada trumoitsuren bat botatzea. Tenperatura maximoek igotzen jarraituko dute.

Araba Gipuzkoa Bizkaia Iparralde Eguraldia Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Uda

Albiste gehiago eguraldia

Gehiago kargatu