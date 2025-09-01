Ambiente revuelto y fresco hasta el miércoles, cuando regresa el verano de manera fugaz
Comenzamos la semana en Euskal Herria con tiempo revuelto, según la previsión de la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet. Así, este lunes tendremos ratos soleados, pero también momentos en los que el cielo estará más nublado y se pueden producir algunos chubascos. El viento soplará del norte en el interior; en la costa lo hará del noroeste y será fuerte por la tarde. Temperaturas máximas sin demasiados cambios, mantendrán el aspecto primaveral y rondarán los 21 o 22º.
El martes la nubosidad será abundante, pero predominarán las nubes medias y altas y es poco probable que llueva, salvo por algunas precipitaciones débiles y dispersas en puntos de la vertiente cantábrica de madrugada. Viento sur por la mañana, irá girando al norte durante la tarde, empezando por la costa. Temperaturas diurnas en ascenso, se situarán en torno a los 25º.
El miércoles llega un breve episodio que nos recuerda que aún seguimos en verano. Disfrutaremos de ambiente soleado, a pesar de la presencia de algunas nubes altas; al final de la tarde irán en aumento las nubes bajas en la vertiente cantábrica. Brumas y nieblas a primeras horas en puntos del interior. El viento soplará del sur inicialmente y las temperaturas máximas subirán de manera notable, rondando los 30º en muchos puntos.
Por la tarde, el viento pasará a soplar del norte, y ya el jueves volveremos a temperaturas más frescas y lluvias ocasionales.
