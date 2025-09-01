Previsión del tiempo
Ambiente revuelto y fresco hasta el miércoles, cuando regresa el verano de manera fugaz

Comenzamos la semana con cielos nubosos, chubascos aislados y temperaturas máximas de 22º. El miércoles vuelve el tiempo veraniego, con sol y 30º en muchos puntos. Será algo pasajero ya que el jueves regresa la lluvia y un descenso del mercurio.
Zarautz hodeitsu eguraldia
Imagen de la playa de Zarautz. Foto: EITB MEDIA
author image

EITB

Última actualización

Comenzamos la semana en Euskal Herria con tiempo revuelto, según la previsión de la Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet. Así, este lunes tendremos ratos soleados, pero también momentos en los que el cielo estará más nublado y se pueden producir algunos chubascos. El viento soplará del norte en el interior; en la costa lo hará del noroeste y será fuerte por la tarde. Temperaturas máximas sin demasiados cambios, mantendrán el aspecto primaveral y rondarán los 21 o 22º.

El martes la nubosidad será abundante, pero predominarán las nubes medias y altas y es poco probable que llueva, salvo por algunas precipitaciones débiles y dispersas en puntos de la vertiente cantábrica de madrugada. Viento sur por la mañana, irá girando al norte durante la tarde, empezando por la costa. Temperaturas diurnas en ascenso, se situarán en torno a los 25º.

El miércoles llega un breve episodio que nos recuerda que aún seguimos en verano. Disfrutaremos de ambiente soleado, a pesar de la presencia de algunas nubes altas; al final de la tarde irán en aumento las nubes bajas en la vertiente cantábrica. Brumas y nieblas a primeras horas en puntos del interior. El viento soplará del sur inicialmente y las temperaturas máximas subirán de manera notable, rondando los 30º en muchos puntos.

Por la tarde, el viento pasará a soplar del norte, y ya el jueves volveremos a temperaturas más frescas y lluvias ocasionales.

La lluvia y el granizo ponen 'a remojo' varios rincones de Navarra este domingo por la tarde

Se han cumplido los pronósticos y a partir de las 17:00 horas ha comenzado a llover con fuerza, con tormentas acompañadas de granizo en puntos localizados. Ha sido en Goizueta donde más ha caído, 24,9 litros en media hora. En Bera se han acumulado 21,9 litros, y en Pamplona, aunque con menos agua acumulada (15,3 litros) agosto se ha despedido con buenos chaparrones.  

