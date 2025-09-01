Eguraldiaren iragarpena

Giro nahasi eta freskoarekin abiatuko dugu astea, baina asteazkenean udako giroa itzuliko da

Gaur eta bihar zeru hodeitsuak eta zaparradak izango ditugu, 22º-ko tenperatura maximoekin. Asteazkenean udako giroan murgilduko gara, bete-betean murgildu ere. Dena dela, ez du luze joko, izan ere, ostegunean bertan izango ditugu bueltan euria eta tenperatura freskoak.

Zarautz hodeitsu eguraldia
Zarauzko hondartzaren irudia. Argazkia: EITB MEDIA
author image

EITB

Azken eguneratzea

Giro nahasi eta bustiaz ekingo diogu Euskal Herrian astearen hasierari. Astelehen honetan zerua tarteka hodeitsu egongo da eta noizbehinka zaparrada batzuk bota ditzake, baina beste une batzuetan ostarte zabalak irekiko dira. Barnealdean iparraldeko haizea ibiliko da, kostaldean ipar-mendebaldetik joko du, zakar jo ere, batez ere arratsaldean. Tenperatura maximoek berdintsu jarraituko dute, 21 edo 22º inguruan.

Asteartean hodeiak ugariak izango dira, baina erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusi izango dira, eta goizetik aurrera ateri eutsiko dio; goizaldean Kantauri isurialdeko zenbait lekutan euri txikia egin lezake. Goizean hegoaldeko haizea ibiliko da, arratsaldea aurrera joan ahala iparraldera aldatuz joango da, kostaldetik hasita. Tenperatura maximoak igo eta 25 ºC ingurukoak izango dira.

Asteazkenean, udako eguraldia izango da nagusi. Giroa eguzkitsua izango da, goi-hodei batzuk agertu arren. Arratsalde-gau partean Kantauri isurialdean behe-hodeiak ugarituz joango dira. Egunaren hasieran barnealdeko zenbait lekutan lanbroa eta lainoa agertuko dira. Goizean hego-haizea ibiliko da eta horri esker tenperatura maximoak nabarmen igoko dira; hainbat tokitan 30 ºC ingurukoak izango dira.

Arratsaldean haizeak iparraldera egingo du, eta ostegunerako giro hodeitsua eta tenperaturen beherakada itzuliko dira. 

