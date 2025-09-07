Noche tropical, tanto en la costa como en el interior
Con temperaturas de entre 25 y 29 ºC de madrugada, la jornada ha amanecido con un ambiente similar. Por la tarde llegará un cambio que refrescará notablemente el inicio de la semana.
El calor sofocante de ayer no ha cesado durante la noche. Ayer los termómetros rozaron 40 ºC durante el día, y por la noche las temperaturas no han bajado de los 27 grados en algunos puntos.
Así, a las 03:30 horas se registraban 29,3 ºC en San Sebastián (Santa Clara); 28,3 en Getxo (Punta Galea); 27,7 en Lasarte-Oria; 27,4 en Zarautz; 26,8 en Bilbao (Zorroza); 26,5 en Amorebieta-Etxano; 26,1 en Iurreta; 25 en Arrasate; y más fresco, pero 22,1, en Vitoria-Gasteiz (Abetxuko).
El ambiente era similar al amanecer: 27 en Bilbao y Sestao, 26 en Lasarte-Oria y Zarautz, 24 en Igorre, 23 en Arrasate, 20 en Otxandio y Gasteiz, y 19 en Agurain.
A lo largo del domingo el tiempo irá cambiando. Las primeras horas todavía serán muy cálidas debido al viento sur. Durante la mañana el viento sur perderá gran parte de su fuerza y acabará por girar a noroeste. En torno al mediodía girará en la costa y con el paso de las horas el giro también llegará al interior. Las máximas bajarán, aunque todavía serán veraniegas. El domingo ya no será un día soleado, primero tendremos nubes altas y por la tarde nubosidad más densa, estas nubes hacia el final del día nos pueden dejar algunas gotas.
El lunes se presenta como una jornada húmeda, fresca y con abundante nubosidad, sobre todo en el norte. En la vertiente cantábrica predominarán las nubes y se producirán chubascos. Hacia el sur la nubosidad no estará tan cerrada y la lluvia será más esporádica. El viento reinante será de componente norte. En cuanto a las temperaturas máximas, bajarán de forma acusada. En muchas localidades no se van a superar los 20 ºC.
Durante las primeras horas del martes, el cielo estará nublado, sobre todo en la vertiente cantábrica. Con el paso de las horas la nubosidad estará más rota y aparecerán algunos claros. Es probable que se escapen algunas gotas, sobre todo en la vertiente cantábrica. El viento soplará de componente norte y las máximas apenas cambiarán, se moverán en el entorno de los 20 ºC.
El miércoles y el jueves subirán las temperaturas y tenderá a remitir.
Más noticias sobre el tiempo
Los termómetros superan los 36 grados en Sopuerta y Güeñes, las localidades que más han sufrido el calor este sábado
Varios municipios de Bizkaia han superado la barrera de los 35 grados de temperatura, como Sopuerta, que ha registrado 36,7 grados, Güeñes, con 36,6 grados, Amoroto, con 36,1 grados o Balmaseda y Galdakao, ambos con 35,3 grados, según los datos aportados por la agencia vasca de meteorología Euskalmet.
Aviso amarillo este sábado por temperaturas que rondarán los 34 ºC en la costa
Además, para el domingo se ha activado otro aviso amarillo por riesgo de incendios forestales, especialmente en la vertiente cantábrica, debido a la intensidad del viento del sur y a las altas temperaturas.
Ambiente revuelto y fresco hasta el miércoles, cuando regresa el verano de manera fugaz
Comenzamos la semana con cielos nubosos, chubascos aislados y temperaturas máximas de 22º. El miércoles vuelve el tiempo veraniego, con sol y 30º en muchos puntos. Será algo pasajero ya que el jueves regresa la lluvia y un descenso del mercurio.
La lluvia y el granizo ponen 'a remojo' varios rincones de Navarra este domingo por la tarde
Se han cumplido los pronósticos y a partir de las 17:00 horas ha comenzado a llover con fuerza, con tormentas acompañadas de granizo en puntos localizados. Ha sido en Goizueta donde más ha caído, 24,9 litros en media hora. En Bera se han acumulado 21,9 litros, y en Pamplona, aunque con menos agua acumulada (15,3 litros) agosto se ha despedido con buenos chaparrones.
Un frente frío traerá ambiente fresco y húmedo
Hoy habrá posibilidad de chubascos localmente fuertes. El lunes el tiempo será variable, y la lluvia tenderá a remitir el martes.
El aviso amarillo por olas se extiende hasta el domingo, por olas de entre 2 y 2,5 metros
El sábado el aviso estará activo hasta las 18:00 horas, y, el domingo, de 21:00 a 00:00 horas.
Olas de hasta 3,5 metros y cielos mayormente despejados para esta tarde
El sábado subirán las temperaturas máximas y el ambiente será veraniego. Sin embargo, el paso de un frente traerá nubes y lluvias el domingo. Además, el aviso amarillo por olas se mantendrá hasta este sábado ya que se espera marejada e incluso mar gruesa.
¿Es normal el fuerte oleaje de estos días? ¿Hasta cuándo va a durar?
La cola del huracán Erin nos está golpeando y eso está haciendo las delicias de los surfistas ya que tanto la ola Belharra en Iparralde como la reconocida ola izquierda de Mundaka han hecho su aparición.
Aviso amarillo en el litoral por fuerte oleaje
El Departamento de Seguridad ha activado avisos para hoy y mañana por riesgo marítimo costero. Se han adoptado medidas de protección en varios municipios; en Donostia-San Sebastián, la isla y el Paseo Nuevo permanecen cerrados.