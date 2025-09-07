Noche tropical, tanto en la costa como en el interior

El calor sofocante de ayer no ha cesado durante la noche. Ayer los termómetros rozaron 40 ºC durante el día, y por la noche las temperaturas no han bajado de los 27 grados en algunos puntos.

Así, a las 03:30 horas se registraban 29,3 ºC en San Sebastián (Santa Clara); 28,3 en Getxo (Punta Galea); 27,7 en Lasarte-Oria; 27,4 en Zarautz; 26,8 en Bilbao (Zorroza); 26,5 en Amorebieta-Etxano; 26,1 en Iurreta; 25 en Arrasate; y más fresco, pero 22,1, en Vitoria-Gasteiz (Abetxuko).

El ambiente era similar al amanecer: 27 en Bilbao y Sestao, 26 en Lasarte-Oria y Zarautz, 24 en Igorre, 23 en Arrasate, 20 en Otxandio y Gasteiz, y 19 en Agurain.

A lo largo del domingo el tiempo irá cambiando. Las primeras horas todavía serán muy cálidas debido al viento sur. Durante la mañana el viento sur perderá gran parte de su fuerza y acabará por girar a noroeste. En torno al mediodía girará en la costa y con el paso de las horas el giro también llegará al interior. Las máximas bajarán, aunque todavía serán veraniegas. El domingo ya no será un día soleado, primero tendremos nubes altas y por la tarde nubosidad más densa, estas nubes hacia el final del día nos pueden dejar algunas gotas.

El lunes se presenta como una jornada húmeda, fresca y con abundante nubosidad, sobre todo en el norte. En la vertiente cantábrica predominarán las nubes y se producirán chubascos. Hacia el sur la nubosidad no estará tan cerrada y la lluvia será más esporádica. El viento reinante será de componente norte. En cuanto a las temperaturas máximas, bajarán de forma acusada. En muchas localidades no se van a superar los 20 ºC.

Durante las primeras horas del martes, el cielo estará nublado, sobre todo en la vertiente cantábrica. Con el paso de las horas la nubosidad estará más rota y aparecerán algunos claros. Es probable que se escapen algunas gotas, sobre todo en la vertiente cantábrica. El viento soplará de componente norte y las máximas apenas cambiarán, se moverán en el entorno de los 20 ºC.

El miércoles y el jueves subirán las temperaturas y tenderá a remitir.