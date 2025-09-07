EGURALDIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Gau tropikala, kostan zein barnealdean

Goizaldean 25 eta 29 ºC arteko tenperaturak egon dira, eta antzeko giroarekin argitu du egunak. Igande arratsaldean aldaketa etorriko da, eta aste hasieran nabarmen freskatuko du.

20250530081331_beroa-agurain-eitb_
Agurain. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Larunbateko bero sapak ez du etenik izan gauean. Atzo, termometroek ia 40 ºC erregistratu zituzten egunez, eta gauean tenperaturak ez dira 27 ºC-tik jaitsi  toki batzuetan.

Hala, 03:30ean 29,3 ºC izan dituzte Donostian (Santa Klara); 28,3 Getxon (Galea); 27,7 Lasarte-Orian; 27,4 Zarautzen; 26,8 Bilbon (Zorrotza); 26,5 Zornotzan; 26,1 Iurretan; 25 Arrasaten; eta 22,1 Gasteizen (Abetxuku).

Egunsentian ere antzeko giroa izan da: Bilbon eta Sestaon 27 ºC, Lasarte-Orian eta Zarautzen 26, Igorren 24, Arrasaten 23, Otxandion eta Gasteizen 20, eta Agurainen 19.

Gaur arratsaldean, eguraldia aldatu egingo da. Lehen orduak oso epelak izango dira hego-haizearen eraginez. Gero, ordea, hego-haizeak indarra galduko du, eta ipar-mendebaldekoari emango dio paso. Eguerdi aldera, kostaldean aldatuko da haizea, eta, orduak aurrera joan ahala, barnealdera ere iritsiko da. Tenperatura maximoek behera egingo dute, baina oraindik uda sasoikoak izango dira. Igandean, zerua lausotuago egongo da: goi-hodeiak izango dira lehen orduetan, hodei trinkoagoak sartuko dira arratsaldean, eta tantaren bat utz dezakete azken orduetan.

Astelehenean, giro motela, hezea eta freskoa izango dugu, bereziki ipar partean. Isurialde atlantikoan, hodeiak nagusituko dira eta zaparradak botako ditu. Hegoaldean, berriz, hodeiak ez dira hain trinkoak izango, eta euria egiteko probabilitatea txikiagoa izango da. Haizea iparraldetik sartuko da. Tenperatura maximoei dagokienez, nabarmen jaitsiko dira; toki askotan ez dituzte 20 ºC baino gehiago harrapatuko.

Asteartea motel antzean hasiko dugu, bereziki isurialde atlantikoan. Egunak aurrera egin ahala, hodei geruza saretu egingo da, eta ostarteak zabalduko dira tarteka. Baliteke tantaren bat egitea, batez ere isurialde atlantikoan. Haizea ipar-mendebaldetik sartuko da, eta tenperaturan ez dugu aldaketa handirik espero behar: maximoak 20 ºC ingurukoak izango dira.

Asteazkenean eta ostegunean, tenperaturak gora egingo du, eta atertzera joko du.

Euskal Autonomia Erkidegoa Bero-boladak Donostia Bilbo Zornotza Lasarte-Oria Gasteiz Sestao Zarautz Eguraldia

Albiste gehiago eguraldia

Gehiago kargatu