El tiempo mejora este fin de semana con sol el domingo y temperaturas en ascenso

Para hoy se esperan nubes abundantes en el norte durante la mañana, acompañadas de precipitaciones débiles. A partir de la tarde, la situación irá mejorando, con apertura de claros y ambiente más soleado, especialmente en la mitad sur. Los vientos soplarán del norte y las temperaturas descenderán, salvo en el sur de Álava y Navarra. En cuanto a los registros previstos para hoy, las mínimas se situarán en torno a los 16 grados en Donostia, 17 en Bilbao, 13 en Vitoria-Gasteiz, 15 en Arrasate, 14 en Laguardia, 14 en Pamplona y 17 en Baiona. Las máximas alcanzarán los 20 grados en Donostia, 21 en Bilbao, 22 en Vitoria-Gasteiz, 21 en Arrasate, 21 en Laguardia, 24 en Pamplona y 21 en Baiona.

El sábado predominarán los intervalos nubosos, con posibilidad de lluvia débil en las horas centrales del día. El viento será flojo a moderado de componente oeste. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero o moderado ascenso, mientras que las máximas bajarán ligeramente.

El domingo comenzará con brumas y nieblas matinales y cielos poco nubosos. Podrán darse algunos intervalos de nubes bajas de madrugada, pero durante la mañana predominarán los cielos despejados, con viento de componente sur. Ya por la tarde, el viento girará a norte. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas subirán de manera notable, dejando una jornada más cálida y soleada en buena parte del territorio.