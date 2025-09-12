EL TIEMPO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El tiempo mejora este fin de semana con sol el domingo y temperaturas en ascenso

Hoy tendremos un día marcado por la nubosidad y algunas lluvias débiles en la vertiente cantábrica, pero el tiempo tenderá a mejorar en Euskadi a lo largo del fin de semana, con cielos más despejados y un notable ascenso de las temperaturas de cara al domingo.
nubes-y-claros-alberto-zorrilla

Nubes y claros. Foto: Alberto Zorrilla

Euskaraz irakurri: Eguraldiak hobera egingo du asteburu honetan, igandean eguzkia eta tenperaturek gora egingo dute
author image

EITB

Última actualización

Para hoy se esperan nubes abundantes en el norte durante la mañana, acompañadas de precipitaciones débiles. A partir de la tarde, la situación irá mejorando, con apertura de claros y ambiente más soleado, especialmente en la mitad sur. Los vientos soplarán del norte y las temperaturas descenderán, salvo en el sur de Álava y Navarra. En cuanto a los registros previstos para hoy, las mínimas se situarán en torno a los 16 grados en Donostia, 17 en Bilbao, 13 en Vitoria-Gasteiz, 15 en Arrasate, 14 en Laguardia, 14 en Pamplona y 17 en Baiona. Las máximas alcanzarán los 20 grados en Donostia, 21 en Bilbao, 22 en Vitoria-Gasteiz, 21 en Arrasate, 21 en Laguardia, 24 en Pamplona y 21 en Baiona.

El sábado predominarán los intervalos nubosos, con posibilidad de lluvia débil en las horas centrales del día. El viento será flojo a moderado de componente oeste. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero o moderado ascenso, mientras que las máximas bajarán ligeramente. Así, las mínimas rondarán los 16 grados en Donostia, 17 en Bilbao, 13 en Vitoria-Gasteiz, 15 en Arrasate, 14 en Laguardia, 14 en Pamplona y 17 en Baiona. Por su parte, las máximas se quedarán en 20 grados en Donostia, 21 en Bilbao, 22 en Vitoria-Gasteiz, 21 en Arrasate, 21 en Laguardia, 24 en Pamplona y 21 en Baiona.

El domingo comenzará con brumas y nieblas matinales y cielos poco nubosos. Podrán darse algunos intervalos de nubes bajas de madrugada, pero durante la mañana predominarán los cielos despejados, con viento de componente sur. Ya por la tarde, el viento girará a norte. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas subirán de manera notable, dejando una jornada más cálida y soleada en buena parte del territorio.

Eguraldia

Más noticias sobre eguraldia

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La lluvia y el granizo ponen 'a remojo' varios rincones de Navarra este domingo por la tarde

Se han cumplido los pronósticos y a partir de las 17:00 horas ha comenzado a llover con fuerza, con tormentas acompañadas de granizo en puntos localizados. Ha sido en Goizueta donde más ha caído, 24,9 litros en media hora. En Bera se han acumulado 21,9 litros, y en Pamplona, aunque con menos agua acumulada (15,3 litros) agosto se ha despedido con buenos chaparrones.  

Cargar más