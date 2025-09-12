DENBORA
Eguraldiak hobera egingo du asteburu honetan; igandean eguzkia izango dugu eta tenperaturek gora egingo dute

Gaur hodeiak eta euri txikia izango ditugu isurialde atlantikoan, baina eguraldiak hobera egingo du Euskadin asteburuan zehar, zerua oskarbi egongo baita batzuetan eta tenperaturak nabarmen egingo baitu gora igandera begira.

Hodeiak eta ostarteak. Argazkia: Alberto Zorrilla

EITB

Azken eguneratzea

Gaur, goizean, hodei ugari espero dira batez ere iparraldean, prezipitazio txikiekin batera. Arratsaldetik aurrera, egoerak hobera egingo du, ostarteak irekiko dira eta giro eguzkitsuagoa izango da, batez ere hegoaldean. Haizeak iparraldetik joko du, eta tenperaturak behera egingo du, Araba eta Nafarroa hegoaldean izan ezik. Gaurko aurreikusitako erregistroei dagokienez, minimoak 16 ºC ingurukoak izango dira Donostian, 17koak Bilbon, 13koak Gasteizen, 15ekoak Arrasaten, 14koak Guardian, 14koak Iruñean eta 17koak Baionan. Maximoak, berriz, 20 ºC ingurukoak izango dira Donostian, 21ekoak Bilbon, 22koak Gasteizen, 21ekoak Arrasaten, 21ekoak Guardian, 24koak Iruñean eta 21ekoak Baionan.

Larunbatean, hodei-tarteak nagusituko dira, eta euri txikia egin dezake egunaren erdialdeko orduetan. Mendebaldeko haize ahul-bizia ibiliko da. Tenperatura minimoak apur bat igoko dira, eta maximoak zertxobait jaitsiko dira. Hala, minimoak 16 ºC ingurukoak izango dira Donostian, 17koak Bilbon, 13koak Gasteizen, 15ekoak Arrasaten, 14koak Guardian, 14koak Iruñean eta 17koak Baionan. Bestalde, maximoak 20 ªC ingurukoak izango dira Donostian, 21ekoak Bilbon, 22koak Gasteizen, 21ekoak Arrasaten, 21ekoak Guardian, 24koak Iruñean eta 21ekoak Baionan.

Igandean, goizean, lanbroa eta behe-lainoa nagusituko dira, eta zerua hodei gutxirekin egongo da. Goizaldean, behe-hodeiak egon daitezke, baina zerua oskarbi egongo da goizean, hegoaldeko haizearekin. Arratsaldean, haizea iparraldera aldatuko da. Tenperatura minimoak zertxobait jaitsiko dira, eta maximoak, berriz, nabarmen igoko dira, eta beroagoak eta eguzkitsuagoak izango dira lurraldearen zati handi batean.

