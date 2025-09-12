Eguraldiak hobera egingo du asteburu honetan; igandean eguzkia izango dugu eta tenperaturek gora egingo dute
Gaur hodeiak eta euri txikia izango ditugu isurialde atlantikoan, baina eguraldiak hobera egingo du Euskadin asteburuan zehar, zerua oskarbi egongo baita batzuetan eta tenperaturak nabarmen egingo baitu gora igandera begira.
Gaur, goizean, hodei ugari espero dira batez ere iparraldean, prezipitazio txikiekin batera. Arratsaldetik aurrera, egoerak hobera egingo du, ostarteak irekiko dira eta giro eguzkitsuagoa izango da, batez ere hegoaldean. Haizeak iparraldetik joko du, eta tenperaturak behera egingo du, Araba eta Nafarroa hegoaldean izan ezik. Gaurko aurreikusitako erregistroei dagokienez, minimoak 16 ºC ingurukoak izango dira Donostian, 17koak Bilbon, 13koak Gasteizen, 15ekoak Arrasaten, 14koak Guardian, 14koak Iruñean eta 17koak Baionan. Maximoak, berriz, 20 ºC ingurukoak izango dira Donostian, 21ekoak Bilbon, 22koak Gasteizen, 21ekoak Arrasaten, 21ekoak Guardian, 24koak Iruñean eta 21ekoak Baionan.
Larunbatean, hodei-tarteak nagusituko dira, eta euri txikia egin dezake egunaren erdialdeko orduetan. Mendebaldeko haize ahul-bizia ibiliko da. Tenperatura minimoak apur bat igoko dira, eta maximoak zertxobait jaitsiko dira. Hala, minimoak 16 ºC ingurukoak izango dira Donostian, 17koak Bilbon, 13koak Gasteizen, 15ekoak Arrasaten, 14koak Guardian, 14koak Iruñean eta 17koak Baionan. Bestalde, maximoak 20 ªC ingurukoak izango dira Donostian, 21ekoak Bilbon, 22koak Gasteizen, 21ekoak Arrasaten, 21ekoak Guardian, 24koak Iruñean eta 21ekoak Baionan.
Igandean, goizean, lanbroa eta behe-lainoa nagusituko dira, eta zerua hodei gutxirekin egongo da. Goizaldean, behe-hodeiak egon daitezke, baina zerua oskarbi egongo da goizean, hegoaldeko haizearekin. Arratsaldean, haizea iparraldera aldatuko da. Tenperatura minimoak zertxobait jaitsiko dira, eta maximoak, berriz, nabarmen igoko dira, eta beroagoak eta eguzkitsuagoak izango dira lurraldearen zati handi batean.
Eguraldiari buruzko albiste gehiago
2025eko abuztua beroenetan hirugarrena izan da
Batezbesteko globala 16,60°C izanik, 2025eko abuztua beroetan hirugarrena izan da erregistroak daudenetik, 2023 eta 2024aren atzetik. Europako hego-mendebaldea bero-boladen pean erretzen ari zen bitartean, Australiak eta Hego Amerikako zati batek batezbestekoaren azpiko tenperaturak izan zituzten.
Arratsaldearekin batera etorri da iragarritako aldaketa, eta atseden eman du beroak
Gau tropikala izan da bart, kostan zein barnealdean. 25 eta 29 ºC arteko tenperaturak egon dira goizaldean, eta antzeko giroarekin argitu du egunak. Igande arratsaldean etorri da aldaketa, eta aste hasieran nabarmen freskatuko du.
Bero sapa Sopuertan eta Gueñesen, 36 gradutik gorako tenperaturekin
Gaurko beroenak Sopuertan eta Gueñesen neurtu dituzte (36,7 ºC eta 36,6 ºC). Euskalmeten arabera, Amoroton 36,1 ºC harrapatu dituzte, eta Balmasedan eta Galdakaon, 35,3 ºC.
Abisu horia larunbat honetan 34 ºC inguruko tenperaturengatik kostaldean
Gainera, iganderako beste abisu hori bat ezarriko dute, baso-suteak izateko arriskuagatik, hegoaldeko haizeak gogor jotzen jarraituko baitu, bereziki isurialde atlantikoan.
Giro nahasi eta freskoarekin abiatuko dugu astea, baina asteazkenean udako giroa itzuliko da
Gaur eta bihar zeru hodeitsuak eta zaparradak izango ditugu, 22º-ko tenperatura maximoekin. Asteazkenean udako giroan murgilduko gara, bete-betean murgildu ere. Dena dela, ez du luze joko, izan ere, ostegunean bertan izango ditugu bueltan euria eta tenperatura freskoak.
Euria eta kazkabarra gogotik bota ditu Nafarroako hainbat txokotan igande arratsaldean
Iragarpenak bete dira eta 17:00etatik aurrera hasi da euria zarra-zarra, baita kazkabarra ere han-hemenka. Goizuetan bota du gehien 24,9 litro pilatu dira ordu erdian. Beran ere euria goi eta behe, 21,9 litro pilatu dira. Iruñean gutxixeago bota du, baina, asko hala ere, 15,3 litro zehazki.
Fronte hotz batek giroa freskatu eta bustiko du
Zaparrada mardulak bota ditzake zenbait lekutan. Astelehenean eguraldia aldakorra izango da, eta asteartean atertzera joko du.
Igandera arte luzatu dute 2,5 metrorainoko olatuengatik ezarritako abisu horia
Larunbatean 18:00ak arte egongo da indarrean abisua, eta igandean, 21:00etatik 00:00etara.
3,5 metrorainoko olatuak eta ostarteak arratsalderako
Larunbatean, tenperatura maximoek gora egingo dute eta udako giroa nagusituko da. Igandean, fronte bat iritsiko da eta euria egingo du. Gainera, olatuengatik ezarrita dagoen abisu horia larunbat eguerdira arte mantenduko da.