Acaba en Euskadi el tercer verano más caluroso desde 1970
El verano en Euskadi ha sido este año el tercero más caluroso desde 1970, solo por detrás de los correspondientes a 2022 y 2023, con una anomalía de 1,6 grados por encima del promedio y 17 días de ola de calor.
Además, puede considerarse seco, a excepción del nordeste de Gipuzkoa donde se ha comportado entre normal a húmedo.
A lo largo de los meses de junio, julio y agosto, considerados como el verano meteorológico, se han contabilizado hasta tres olas de calor: la primera entre el 18 y 21 de junio, la segunda del 27 de junio al 1 de julio y la tercera entre el 10 y el 17 de agosto.
Este verano se ha caracterizado por el gran número de días de ola de calor, hasta 17. En el registro histórico, 2022 consta como un año sin precedentes, con más de 23 días distribuidos a lo largo de las cuatro olas de calor que se contabilizaron entonces, dato que superó el récord anterior de 2016, cuando se llegaron a sumar hasta 19 días.
El verano comenzó con un junio "extremadamente cálido", récord de las series históricas junto con el año 2003, con una anomalía de 3,1 ºC. Las temperaturas se normalizaron en julio, aunque estuvieron por encima de la media en varias zonas, y se volvieron a disparar en agosto, con registros muy por encima de la media en las comarcas interiores, además del Gran Bilbao. De hecho, fue el tercer agosto más caluroso, por detrás tan solo del de 2022 y 2003.
El 6 de agosto dio comienzo un largo episodio de calor intenso, que se prolongó hasta el 17. El día más caluroso fue el 15, una jornada en la que la estación de Sodupe-Cadagua registró 44,9 ºC, mientras que otras muchas estaciones de la Vertiente Cantábrica (el interior de Bizkaia y Gipuzkoa), sobre todo del oeste, llegaron a los 43-44 ºC.
Se alcanzaron récords de temperaturas máximas absolutas en unas cuantas estaciones como Gardea (Llodio) 44 ºC, Igorre 43,8 ºC, Galdakao 43,5 ºC, Mungia 42,2 ºC, Arrasate 41,8 ºC, Ibai Eder 41,5 ºC, Espejo 39,2 ºC, Abetxuko 38,8 ºC y Miramon 38,1 ºC.
Durante este periodo, la insolación fue algo superior a lo normal, entre un 5 y un 10 % más de horas de sol, sobre todo en la vertiente mediterránea. Por capitales, Bilbao registró 625 horas de sol, San Sebastián 615 y Vitoria 763.
En cuanto a las precipitaciones, los valores más altos se registraron en el nordeste de Gipuzkoa, incluido el litoral, con varias estaciones por encima de los 300 l/m² (Eskas 514,5, Ereñozu 391,3, Oiartzun 371,8, Añarbe 347,9, Andoain 303,9 y Lasarte 273,9).
En los tres meses del verano meteorológico el Gobierno Vasco activó 12 alertas naranjas (6 por temperaturas altas extremas, 3 por temperaturas altas persistentes y 3 por precipitaciones intensas) y 72 avisos amarillos (19 por precipitaciones intensas, 25 por temperaturas altas extremas, 15 por temperaturas altas persistentes, 5 por riesgo de incendios forestales, 6 por altura de ola para navegación para las primeras dos millas y 1 por impacto en costa).
Llega el cambio de tiempo a partir del sábado: lluvia y bajada de temperaturas
El sábado al mediodía el viento irá girará a norte y las temperaturas irán bajando. Además, por la tarde aparecerán nubes de evolución y se pueden producir algunos chubascos dispersos de carácter tormentoso. Para el domingo se espera un descenso acusado de las temperaturas, ya que las máximas no pasarán de los 20 grados.
Aviso amarillo este jueves y viernes en Bizkaia y Gipuzkoa por temperaturas máximas que llegarán a los 35 grados
Este episodio de calor se prolongará hasta el sábado, y el domingo volverá el tiempo otoñal con una bajada brusca de las temperaturas.
Nubes y claros, para la última semana de verano
La próxima semana llegará con pocos cambios, ya que la nubosidad y los claros irán alternando, e incluso tendremos sirimiri ocasional.
El tiempo mejora este fin de semana con sol el domingo y temperaturas en ascenso
Hoy tendremos un día marcado por la nubosidad y algunas lluvias débiles en la vertiente cantábrica, pero el tiempo tenderá a mejorar en Euskadi a lo largo del fin de semana, con cielos más despejados y un notable ascenso de las temperaturas de cara al domingo.
Agosto de 2025 fue el tercer agosto más cálido en el mundo
Con 16,60 °C de media global, agosto de 2025 se sitúa como el tercer más cálido desde que existen registros, solo por detrás de 2023 y 2024. Mientras el suroeste europeo ardía bajo olas de calor, Australia y parte de Sudamérica registraron temperaturas por debajo de la media.
Con la tarde ha llegado el cambio anunciado y el calor ha dado un respiro
La noche ha sido, tanto en la costa como en el interior, con temperaturas de entre 25 y 29 ºC de madrugada. La jornada ha amanecido con un ambiente similar pero por la tarde ha llegado el cambio, que hará que refresque notablemente el inicio de la semana.
Los termómetros superan los 36 grados en Sopuerta y Güeñes, las localidades que más han sufrido el calor este sábado
Varios municipios de Bizkaia han superado la barrera de los 35 grados de temperatura, como Sopuerta, que ha registrado 36,7 grados, Güeñes, con 36,6 grados, Amoroto, con 36,1 grados o Balmaseda y Galdakao, ambos con 35,3 grados, según los datos aportados por la agencia vasca de meteorología Euskalmet.
Aviso amarillo este sábado por temperaturas que rondarán los 34 ºC en la costa
Además, para el domingo se ha activado otro aviso amarillo por riesgo de incendios forestales, especialmente en la vertiente cantábrica, debido a la intensidad del viento del sur y a las altas temperaturas.
Ambiente revuelto y fresco hasta el miércoles, cuando regresa el verano de manera fugaz
Comenzamos la semana con cielos nubosos, chubascos aislados y temperaturas máximas de 22º. El miércoles vuelve el tiempo veraniego, con sol y 30º en muchos puntos. Será algo pasajero ya que el jueves regresa la lluvia y un descenso del mercurio.