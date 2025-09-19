DENBORA
1970etik hirugarren udarik beroena amaitu da Euskadin

Ekainean, uztailean eta abuztuan hiru bero-bolada izan dira: lehena ekainaren 18tik 21era, bigarrena ekainaren 27tik uztailaren 1era eta hirugarrena abuztuaren 10etik 17ra.

calor beroa bilbo bilbao
Beroa Bilbon. Argazkia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

1970etik izan den hirugarren uda beroena izan da aurten Euskadin, 2022 eta 2023koen atzetik bakarrik, 1,6 graduko anomaliarekin (batez bestekoa baino handiagoa) eta 17 eguneko bero-boladarekin.

Gainera, lehorra izan da, Gipuzkoako ipar-ekialdean izan ezik, bertan normal-hezea izan baita.

Ekainean, uztailean eta abuztuan, hau da, uda meteorologikoan, hiru bero-bolada izan dira: lehena ekainaren 18tik 21era, bigarrena ekainaren 27tik uztailaren 1era eta hirugarrena abuztuaren 10etik 17ra.

Uda honetan bero-bolada asko izan dira, 17, hain zuzen ere. Erregistro historikoan, 2022 urtea aurrekaririk gabekoa izan zen: 23 egun baino gehiago izan ziren muturreko beroarekin, lau bero-boladetan banatuta. Datu horrek 2016ko errekorra gainditu zuen, 19 egunera iritsi baitziren orduan.

Ekaina "oso beroa" izan zen, serie historikoen errekorra 2003arekin batera, 3,1 ºC-ko anomaliarekin. Uztailean tenperaturak normaldu egin ziren, nahiz eta hainbat eremutan batez bestekoaren gainetik egon, eta abuztuan berriro ere gora egin zuten, barnealdeko eskualdeetan eta Bilbo Handian batez bestekoaren oso gainetik. Izan ere, hirugarren abuzturik beroena izan da, 2022koaren eta 2003koaren atzetik.

Abuztuaren 6an bero handiko beroaldi luze bat hasi zen, 17raino luzatu zena. Egunik beroena 15a izan zen. Egun horretan Sodupe-Kadaguako estazioak 44,9 ºC erregistratu zituen, eta Kantauri isurialdeko beste estazio asko (Bizkaiko eta Gipuzkoako barnealdean), batez ere mendebaldekoak, 43-44 ºC-ra iritsi ziren.

Estazio batzuetan (Gardea (Laudio) 44 ºC, Igorre 43,8 ºC, Galdakao 43,5 ºC, Mungia 42,2 ºC, Arrasate 41,8 ºC, Ibai Eder 41,5 ºC, Espejo 39,2 ºC, Abetxuko 38,8 ºC eta Miramon 38,1 ºC) gehienezko tenperatura absolutuen errekorrak hautsi ziren.

Garai horretan, intsolazioa normala baino zertxobait handiagoa izan zen, % 5-10 eguzki-ordu gehiago, batez ere isurialde mediterraneoan. Hiriburuei dagokienez, Bilbok 625 eguzki-ordu erregistratu zituen, Donostiak 615 eta Gasteizek 763.

Prezipitazioei dagokienez, balio altuenak Gipuzkoako ipar-ekialdean erregistratu ziren, kostaldea barne, 300 l/m²-tik gorako hainbat estaziorekin (Eskas 514,5, Ereñozu 391,3, Oiartzun 371,8, Añarbe 347,9, Andoain 303,9 eta Lasarte 273,9).

Uda meteorologikoko hiru hilabeteetan, Eusko Jaurlaritzak 12 alerta laranja aktibatu zituen (6 muturreko tenperatura altuengatik, 3 tenperatura altu iraunkorrengatik eta 3 prezipitazio handiengatik) eta 72 abisu hori (19 prezipitazio handiengatik, 25 muturreko tenperatura altuengatik, 15 tenperatura altu iraunkorrengatik, 5 baso-suteak izateko arriskuagatik, 6 olatu-altueragatik lehen bi milietarako eta 1 kostaldeko inpaktuagatik).

