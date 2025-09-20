Cambio brusco de las temperaturas: llega el frío y la lluvia intensa a partir de esta tarde
El tiempo veraniego tiene las horas contadas, y este mismo sábado se espera un cambio brusco, que esta misma tarde traerá lluvias constantes y bajadas drásticas de temperaturas en gran parte del territorio. De hecho, han establecido un aviso amarillo a partir de las 18:00 horas por precipitaciones intensas, con posibilidad de granizo, así como fuertes rachas de viento, en algunas zonas de Euskadi y Navarra. Así, el inicio del otoño viene acompañado de un frente atlántico que marcará el inicio de la próxima semana.
Este sábado se espera que el viento torne al noroeste en la costa durante la mañana, y a partir del mediodía lo hará en los valles del interior de la vertiente cantábrica. Por la tarde el viento irá girando al norte también en la vertiente mediterránea. Por ello, las temperaturas máximas se quedarán en general ligeramente por debajo de los 30 ºC. Tras el giro del viento irá a más la nubosidad y por la tarde-noche se esperan chubascos, que localmente pueden ser intensos e ir acompañados de tormenta y granizo. También bajarán las temperaturas durante la segunda mitad del día y las mínimas se darán al final.
El domingo, las temperaturas máximas volverán a descender de manera notable y se quedarán entre los 15 y los 20 ºC; también bajarán 3 o 4 ºC las mínimas. Predominará el cielo cubierto, así como chubascos más intensos y frecuentes en la vertiente cantábrica, donde podrían ir acompañados de alguna tormenta. Viento del norte en el interior; en la costa soplará del oeste noroeste, con algunas rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día, especialmente por la noche.
La semana comenzará sin grandes cambios, por lo que será conveniente tener el paraguas a mano. Así, el lunes el tiempo seguirá por similares derroteros, con menos lluvia en el sur. En la mitad norte el cielo estará nublado y se producirán precipitaciones, sobre todo en la costa. En la mitad sur los claros serán amplios, predominando el tiempo soleado en el sureste; las precipitaciones serán escasas o nulas. El viento soplará del oeste, con fuerza en el litoral durante la primera mitad del día sobre todo; a partir de la tarde se fijará del noroeste. Las temperaturas continuarán sin muchos cambios, con mínimas algo más bajas.
Acaba en Euskadi el tercer verano más caluroso desde 1970
A lo largo de los meses de junio, julio y agosto se han contabilizado hasta tres olas de calor: la primera entre el 18 y 21 de junio, la segunda del 27 de junio al 1 de julio y la tercera entre el 10 y el 17 de agosto.
Llega el cambio de tiempo a partir del sábado: lluvia y bajada de temperaturas
El sábado al mediodía el viento irá girará a norte y las temperaturas irán bajando. Además, por la tarde aparecerán nubes de evolución y se pueden producir algunos chubascos dispersos de carácter tormentoso. Para el domingo se espera un descenso acusado de las temperaturas, ya que las máximas no pasarán de los 20 grados.
Aviso amarillo este jueves y viernes en Bizkaia y Gipuzkoa por temperaturas máximas que llegarán a los 35 grados
Este episodio de calor se prolongará hasta el sábado, y el domingo volverá el tiempo otoñal con una bajada brusca de las temperaturas.
Nubes y claros, para la última semana de verano
La próxima semana llegará con pocos cambios, ya que la nubosidad y los claros irán alternando, e incluso tendremos sirimiri ocasional.
El tiempo mejora este fin de semana con sol el domingo y temperaturas en ascenso
Hoy tendremos un día marcado por la nubosidad y algunas lluvias débiles en la vertiente cantábrica, pero el tiempo tenderá a mejorar en Euskadi a lo largo del fin de semana, con cielos más despejados y un notable ascenso de las temperaturas de cara al domingo.
Agosto de 2025 fue el tercer agosto más cálido en el mundo
Con 16,60 °C de media global, agosto de 2025 se sitúa como el tercer más cálido desde que existen registros, solo por detrás de 2023 y 2024. Mientras el suroeste europeo ardía bajo olas de calor, Australia y parte de Sudamérica registraron temperaturas por debajo de la media.
Con la tarde ha llegado el cambio anunciado y el calor ha dado un respiro
La noche ha sido, tanto en la costa como en el interior, con temperaturas de entre 25 y 29 ºC de madrugada. La jornada ha amanecido con un ambiente similar pero por la tarde ha llegado el cambio, que hará que refresque notablemente el inicio de la semana.
Los termómetros superan los 36 grados en Sopuerta y Güeñes, las localidades que más han sufrido el calor este sábado
Varios municipios de Bizkaia han superado la barrera de los 35 grados de temperatura, como Sopuerta, que ha registrado 36,7 grados, Güeñes, con 36,6 grados, Amoroto, con 36,1 grados o Balmaseda y Galdakao, ambos con 35,3 grados, según los datos aportados por la agencia vasca de meteorología Euskalmet.
Aviso amarillo este sábado por temperaturas que rondarán los 34 ºC en la costa
Además, para el domingo se ha activado otro aviso amarillo por riesgo de incendios forestales, especialmente en la vertiente cantábrica, debido a la intensidad del viento del sur y a las altas temperaturas.