Cambio brusco de las temperaturas: llega el frío y la lluvia intensa a partir de esta tarde

El tiempo veraniego tiene las horas contadas, y este mismo sábado se espera un cambio brusco, que esta misma tarde traerá lluvias constantes y bajadas drásticas de temperaturas en gran parte del territorio. De hecho, han establecido un aviso amarillo a partir de las 18:00 horas por precipitaciones intensas, con posibilidad de granizo, así como fuertes rachas de viento, en algunas zonas de Euskadi y Navarra. Así, el inicio del otoño viene acompañado de un frente atlántico que marcará el inicio de la próxima semana.

Este sábado se espera que el viento torne al noroeste en la costa durante la mañana, y a partir del mediodía lo hará en los valles del interior de la vertiente cantábrica. Por la tarde el viento irá girando al norte también en la vertiente mediterránea. Por ello, las temperaturas máximas se quedarán en general ligeramente por debajo de los 30 ºC. Tras el giro del viento irá a más la nubosidad y por la tarde-noche se esperan chubascos, que localmente pueden ser intensos e ir acompañados de tormenta y granizo. También bajarán las temperaturas durante la segunda mitad del día y las mínimas se darán al final.

El domingo, las temperaturas máximas volverán a descender de manera notable y se quedarán entre los 15 y los 20 ºC; también bajarán 3 o 4 ºC las mínimas. Predominará el cielo cubierto, así como chubascos más intensos y frecuentes en la vertiente cantábrica, donde podrían ir acompañados de alguna tormenta. Viento del norte en el interior; en la costa soplará del oeste noroeste, con algunas rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día, especialmente por la noche.

La semana comenzará sin grandes cambios, por lo que será conveniente tener el paraguas a mano. Así, el lunes el tiempo seguirá por similares derroteros, con menos lluvia en el sur. En la mitad norte el cielo estará nublado y se producirán precipitaciones, sobre todo en la costa. En la mitad sur los claros serán amplios, predominando el tiempo soleado en el sureste; las precipitaciones serán escasas o nulas. El viento soplará del oeste, con fuerza en el litoral durante la primera mitad del día sobre todo; a partir de la tarde se fijará del noroeste. Las temperaturas continuarán sin muchos cambios, con mínimas algo más bajas.