Udazken beteko giroa

Abisu horia ezarri dute 18:00etatik aurrera Euskadiko zenbait zonaldetan prezipitazio handiak, ekaitza eta txingorra izan daitezkeelako, baita haize-bolada bortitzak ere. Nafarroan, bestalde, alerta laranja ezarri dute, arrazoi berberagatik.

Artxiboko argazkia: EFE

EITB

Udako eguraldiak azkena eman du. Arratsaldeko lehen orduan eguraldi aldaketa iritsi da Euskal Herriko bazter gehienetara. Goizeko eguzkia eta tenperatura beroak atzean gelditu, eta prezipitazioak eta termometroen jaitsiera nabarmena heldu dira behin eguerdia pasata. Ildo horretatik, abisu horia ezarriko dute 18:00etatik aurrera prezipitazio handiak espero direlako Euskadiko zenbait zonaldetan.

Nafarroa, bestalde, abisu laranjapean egongo da euri arrisku handiagatik. Aemetek ohartarazi du 17:00etatik aurrera gogoz botako duela euria, eta zenbait lekutan metro koadroko 30 mm ur pilatuko direla. Gainera, haize zakarra espero da arratsalderako, eta kaskabarra Pirinioetan

Igandean, eguraldiak udazkeneko itxurarekin jarraituko du. Maximoak asko jaitsiko dira, eta 15 eta 20 ºC artean geratuko dira; minimoak bezperan baino hiruzpalau gradu baxuagoak izango dira. Zerua estalita egongo da eta zaparradak espero dira, isurialde atlantikoan sarriago, ekaitzarekin batera. Barnealdean, ipar-haizea ibiliko da, kostaldean mendebaldekoa edo ipar-mendebaldekoa, bolada oso gogor batzuekin egunaren bigarren partean, bereziki gauean.

Datorren asteari dagokionez, eguraldiak berdintsu jarraituko du lehen egunetan, eta, ondorioz, komeni izango da euritakoa eskura izatea.

Astelehenean, euri gutxiago egingo du hegoaldean. Iparraldean, zerua hodeitsu egongo da eta zaparradak egingo ditu, batez ere kostaldean. Hegoaldean, aldiz, ostarteak zabalagoak izango dira eta giro eguzkitsua izango da hego-ekialdean; ateri eutsiko dio leku gehienetan, edo euri gutxi egingo du. 

Mendebaldeko haizea ibiliko da, kostaldean indartsu goizean, eta ipar-mendebaldekoa nagusituko da arratsaldean. Tenperaturan ez da aldaketa handirik izango, baina minimoak baxuagoak izango dira.

