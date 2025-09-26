Sol y temperaturas al alza para hoy, antes de un fin de semana de contrastes

El viernes amanecerá con restos de nubes bajas en el norte y bancos de niebla en el interior, que en algunos casos tardarán en disiparse hasta media mañana. A partir de entonces, predominará el cielo azul. El viento soplará en calma en las primeras horas y girará por la tarde al norte, de forma suave. Las temperaturas mínimas serán frescas, mientras que las máximas subirán ligeramente: 20 grados en Bilbao, 21 en Vitoria-Gasteiz y hasta 22 en Laguardia.

El sábado el tiempo será más templado y agradable. Aunque el cielo no estará totalmente despejado, las nubes altas apenas tendrán consecuencias. De nuevo se formarán nieblas en el interior a primeras horas. El viento se mantendrá en calma por la mañana y se levantará del norte por la tarde, con brisa del este en la costa. Las temperaturas subirán tanto de día como de noche, con máximas de 25 grados en Bilbao, 26 en Vitoria-Gasteiz y hasta 27 en Arrasate/Mondragón.

El domingo, sin embargo, volverán los contrastes. Se esperan brumas y nieblas matinales, con un cielo que se irá cubriendo progresivamente hasta quedar muy nuboso en la segunda mitad del día. No se descartan lluvias débiles por la tarde-noche en la vertiente cantábrica, sobre todo en el litoral. El viento del norte se intensificará, con rachas fuertes en zonas expuestas. Las mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas bajarán, sobre todo en el interior.

De cara al lunes y al martes, la previsión apunta a intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas. El viento será flojo y variable, y las temperaturas no experimentarán grandes cambios.