Eguzkia eta tenperaturak gora gaur, kontraste handiko asteburua baino lehen

Ostiral eguzkitsua izango dugu, behe-lainoarekin barnealdeko zenbait puntutan, eta maximoak apur bat igoko dira. Larunbata epelagoa eta atseginagoa izango da, baina igandean hodeiak, iparraldeko haizea eta euri txikia espero dira.

Ondarroako Arrigorri hondartza. Argazkia: Itziar Alberdi

EITB

Azken eguneratzea

Ostiralean, behe-hodeien hondarrak izango dira iparraldean eta behe-lainoa barnealdean, batzuetan goiz erdian desegingo dena. Ordutik aurrera, zeru urdina nagusituko da. Haizeak lasai joko du lehen orduetan, eta iparraldera egingo du arratsaldean, leun. Tenperatura minimoak freskoak izango dira, eta maximoak zertxobait igoko dira: 20 ºC Bilbon, 21 ºC Gasteizen eta 22 ºC Guardian.

Larunbateaneguraldia epelagoa eta atseginagoa izango da. Zerua oskarbi egongo ez bada ere, goi-hodeiek ez dute ia ondoriorik izango. Goizean goiz, behe-lainoa sortuko da berriro ere barnealdean. Haizea baretu egingo da goizean, eta iparraldetik altxatuko da arratsaldean, ekialdeko brisarekin kostaldeanTenperaturak gora egingo du egunez zein gauez, eta gehienez ere tenperatura hauek harrapatuko dira : 25 ºC Bilbon, 26 ºC Gasteizen eta 27 ºC Arrasaten.

Igandean, ordea, kontrasteak itzuliko dira. Goizean, lanbroa eta lainoa espero dira, eta zerua pixkanaka estaliko da, egunaren bigarren zatian oso hodeitsu geratu arte. Ez da baztertzen arratsalde-gau partean euri txikia egitea isurialde atlantikoan, batez ere kostaldean. Iparraldeko haizea indartu egingo da, bolada gogorrekin haizeguneetan. Minimoak apur bat igoko dira, eta maximoak jaitsi egingo dira, batez ere barnealdean.

Astelehenean eta asteartean, hodeiak eta prezipitazio txiki eta sakabanatuak espero dira. Haizea ahula eta aldakorra izango da, eta tenperaturak ez du aldaketa handirik izango.

