Nubosidad hoy y mañana, lluvias a partir del domingo

Este viernes las nubes de tipo medio y alto están siendo abundantes y dejarán los cielos por momentos nubosos, aunque sin lluvias. Se alternarán claros con ratos de sol y el viento soplará del oeste en el litoral, rolando a norte por la tarde. Las mínimas se mantendrán templadas y las máximas bajarán ligeramente: en Donostia se esperan 14 y 21 grados, en Bilbao 16 y 22, en Vitoria-Gasteiz 10 y 24, en Arrasate 13 y 24, en Laguardia 10 y 26, en Pamplona 10 y 25, y en Baiona 13 y 22.

El sábado llegará un frente a última hora del día que dejará cielos cubiertos y algunas lluvias en la mitad norte. Hasta entonces predominarán las nubes altas y el ambiente será templado, con máximas en ligero ascenso respecto a hoy. En Donostia los termómetros oscilarán entre 14 y 23 grados, en Bilbao entre 15 y 24, en Vitoria-Gasteiz entre 9 y 25, en Arrasate entre 13 y 25, en Laguardia entre 11 y 26, en Pamplona entre 13 y 28, y en Baiona entre 14 y 24. Por la tarde el viento girará a noroeste, arreciando y refrescando el ambiente.

El domingo amanecerá con brumas y nieblas, y los cielos se irán cubriendo hasta quedar muy nubosos en la segunda parte de la jornada. Euskalmet prevé lluvias débiles en la vertiente cantábrica, sobre todo en el litoral, durante la tarde-noche. El viento será flojo y variable al inicio, para fijarse del norte y ganar intensidad con rachas fuertes en zonas expuestas. Las mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas bajarán de forma ligera a moderada, especialmente en el interior.

El lunes continuará la inestabilidad, con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles. El viento volverá a fijarse del norte por la tarde y las temperaturas se mantendrán sin cambios.