Nubosidad hoy y mañana, lluvias a partir del domingo
Este viernes las nubes de tipo medio y alto están siendo abundantes y dejarán los cielos por momentos nubosos, aunque sin lluvias. Se alternarán claros con ratos de sol y el viento soplará del oeste en el litoral, rolando a norte por la tarde. Las mínimas se mantendrán templadas y las máximas bajarán ligeramente: en Donostia se esperan 14 y 21 grados, en Bilbao 16 y 22, en Vitoria-Gasteiz 10 y 24, en Arrasate 13 y 24, en Laguardia 10 y 26, en Pamplona 10 y 25, y en Baiona 13 y 22.
El sábado llegará un frente a última hora del día que dejará cielos cubiertos y algunas lluvias en la mitad norte. Hasta entonces predominarán las nubes altas y el ambiente será templado, con máximas en ligero ascenso respecto a hoy. En Donostia los termómetros oscilarán entre 14 y 23 grados, en Bilbao entre 15 y 24, en Vitoria-Gasteiz entre 9 y 25, en Arrasate entre 13 y 25, en Laguardia entre 11 y 26, en Pamplona entre 13 y 28, y en Baiona entre 14 y 24. Por la tarde el viento girará a noroeste, arreciando y refrescando el ambiente.
El domingo amanecerá con brumas y nieblas, y los cielos se irán cubriendo hasta quedar muy nubosos en la segunda parte de la jornada. Euskalmet prevé lluvias débiles en la vertiente cantábrica, sobre todo en el litoral, durante la tarde-noche. El viento será flojo y variable al inicio, para fijarse del norte y ganar intensidad con rachas fuertes en zonas expuestas. Las mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas bajarán de forma ligera a moderada, especialmente en el interior.
El lunes continuará la inestabilidad, con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles. El viento volverá a fijarse del norte por la tarde y las temperaturas se mantendrán sin cambios.
Más noticias sobre eguraldia
Aviso amarillo en Navarra, por tormentas y lluvias
Además, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha advertido de la posibilidad de que este domingo se puedan producir crecidas súbitas en cauces menores y barrancos.
Sol y temperaturas al alza para hoy, antes de un fin de semana de contrastes
Tendremos un viernes soleado, con nieblas persistentes en algunos puntos del interior y máximas que subirán ligeramente. El sábado será una jornada más cálida y agradable, pero el domingo se esperan nubes, viento del norte y posibilidad de lluvias débiles.
Aviso amarillo por precipitaciones intensas para este lunes en Euskadi
Se prevé que se superen los 15 litros por metro cuadrado en una hora en zonas de la vertiente cantábrica y en especial en la costa.
Día gris, fresco y lluvioso para despedir el verano
Se esperan precipitaciones, que pueden ser intensas en algunos momentos, sobretodo en la vertiente cantábrica. Las temperaturas no superarán los 18 ºC.
Acaba en Euskadi el tercer verano más caluroso desde 1970
A lo largo de los meses de junio, julio y agosto se han contabilizado hasta tres olas de calor: la primera entre el 18 y 21 de junio, la segunda del 27 de junio al 1 de julio y la tercera entre el 10 y el 17 de agosto.
Llega el cambio de tiempo a partir del sábado: lluvia y bajada de temperaturas
El sábado al mediodía el viento irá girará a norte y las temperaturas irán bajando. Además, por la tarde aparecerán nubes de evolución y se pueden producir algunos chubascos dispersos de carácter tormentoso. Para el domingo se espera un descenso acusado de las temperaturas, ya que las máximas no pasarán de los 20 grados.
Aviso amarillo este jueves y viernes en Bizkaia y Gipuzkoa por temperaturas máximas que llegarán a los 35 grados
Este episodio de calor se prolongará hasta el sábado, y el domingo volverá el tiempo otoñal con una bajada brusca de las temperaturas.
Nubes y claros, para la última semana de verano
La próxima semana llegará con pocos cambios, ya que la nubosidad y los claros irán alternando, e incluso tendremos sirimiri ocasional.
El tiempo mejora este fin de semana con sol el domingo y temperaturas en ascenso
Hoy tendremos un día marcado por la nubosidad y algunas lluvias débiles en la vertiente cantábrica, pero el tiempo tenderá a mejorar en Euskadi a lo largo del fin de semana, con cielos más despejados y un notable ascenso de las temperaturas de cara al domingo.