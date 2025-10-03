Hodeiak gaur eta bihar, euria igandetik aurrera
Ostiralean eta larunbatean hodeiak izango dira, baina ez dute euri askorik egingo; igandean, berriz, prezipitazio txikia egongo dira Kantauri isurialdean, eta tenperaturak behera egingo du. Astelehenean, ezegonkortasunak jarraituko du, zerua hodeitsu egongo baita eta balioak aurreko egunetako oso antzekoak izango baitira.
Ostiralean erdi-mailako eta goi-mailako hodeiak ugariak izaten ari dira, eta zerua hodeitsu izango da, baina euririk gabe. Ostarteak eta eguzkia tartekatuko dira, eta haizeak mendebaldetik joko du kostaldean, arratsaldean iparraldera joz. Minimoak epel mantenduko dira eta maximoak apur bat jaitsiko dira: Donostian 14 eta 21 gradu espero dira, Bilbon 16 eta 22, Gasteizen 10 eta 24, Arrasaten 13 eta 24, Guardian 10 eta 26, Iruñean 10 eta 25, eta Baionan 13 eta 22.
Larunbatean fronte bat iritsiko da egunaren azken orduan, eta zerua estalita egongo da eta euria egingo du ipar partean. Ordura arte goi-hodeiak izango dira nagusi eta giroa epela izango da, eta maximoak apur bat igoko dira. Donostian 14 eta 23 gradu artean ibiliko dira termometroak, Bilbon 15 eta 24 artean, Gasteizen 9 eta 25 artean, Arrasaten 13 eta 25 artean, Guardian 11 eta 26 artean, Iruñean 13 eta 28 artean, eta Baionan 14 eta 24 artean. Arratsaldean haizeak ipar-mendebaldera egingo du, eta giroa gogortu eta freskatu egingo da.
Igandean lanbroa eta behe-lainoa nagusituko dira, eta zerua estaliz joango da, egunaren bigarren partean oso hodeitsu geratu arte. Euskalmetek euri txikia iragarri du Kantaurian, batez ere kostaldean, arratsalde-gau partean. Haizea ahula eta aldakorra izango da hasieran, iparraldetik finkatzeko eta bolada gogorrekin areagotzeko haizeguneetan. Minimoak apur bat igoko dira, eta maximoak, berriz, jaitsiko dira, barnealdean bereziki.
Astelehenean ezegonkortasunak jarraituko du, tarteka hodeiak izango dira eta prezipitazio txikia egin dezake. Arratsaldean haizea iparraldetik etorriko da eta tenperaturak ez du aldaketarik izango.
