Según la previsión de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, este sábado por la tarde llegará a Euskal Herria un frente, lo que hará que se nuble y llueva, especialmente en la mitad norte, mientras que hasta entonces el ambiente será soleado, con unas pocas nubes altas y ambiente templado.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente más que las del día anterior, pero por la tarde, con el paso del frente, el viento cambiará a noroeste y se intensificará, refrescando notablemente el ambiente.



El domingo hará bastante más frío, con viento del norte algo intenso y máximas en general por debajo de los 20 grados. Lloverá ocasionalmente, sobre todo durante la primera mitad del día y en la vertiente norte, donde pueden producirse chubascos ocasionales más intensos, abriéndose claros por la tarde, especialmente en la mitad sur.

El lunes volverá a predominar el ambiente soleado, con un notable ascenso de las temperaturas máximas, mientras que las mínimas descenderán y amanecerán más frescas, produciéndose nieblas a primeras horas de la mañana en muchos puntos, pero tras recogerse, los cielos quedarán despejados. El viento del este soplará flojo durante toda la jornada.