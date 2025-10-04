El tiempo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un frente traerá un cambio brusco del tiempo por la tarde

Para el domingo también se espera un ambiente otoñal, con temperaturas mucho más frescas que las del sábado y lluvia en todo el territorio.

Portugalete euria
Lluvia en Portugalete
Euskaraz irakurri: Fronte batek errotik aldatuko du eguraldia arratsaldean
author image

EITB

Última actualización

Según la previsión de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, este sábado por la tarde llegará a Euskal Herria un frente, lo que hará que se nuble y llueva, especialmente en la mitad norte, mientras que hasta entonces el ambiente será soleado, con unas pocas nubes altas y ambiente templado.

Las temperaturas máximas subirán ligeramente más que las del día anterior, pero por la tarde, con el paso del frente, el viento cambiará a noroeste y se intensificará, refrescando notablemente el ambiente.

El domingo hará bastante más frío, con viento del norte algo intenso y máximas en general por debajo de los 20 grados. Lloverá ocasionalmente, sobre todo durante la primera mitad del día y en la vertiente norte, donde pueden producirse chubascos ocasionales más intensos, abriéndose claros por la tarde, especialmente en la mitad sur.

El lunes volverá a predominar el ambiente soleado, con un notable ascenso de las temperaturas máximas, mientras que las mínimas descenderán y amanecerán más frescas, produciéndose nieblas a primeras horas de la mañana en muchos puntos, pero tras recogerse, los cielos quedarán despejados. El viento del este soplará flojo durante toda la jornada.

Otoño Sociedad Eguraldia

Más noticias sobre el tiempo

Cargar más