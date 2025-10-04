Eguraldia
Fronte batek errotik aldatuko du eguraldia arratsaldean

Iganderako ere giro makurra espero da. Tenperatura larunbatekoa baino askoz freskoagoa izango da, eta euria egingo du han-hemen.
Portugalete euria
Euria Portugaleten
EITB

Azken eguneratzea

Euskalmet Euskal Meteorologia Agentziaren iragarpenaren arabera, larunbat honetan fronte bat iritsiko da arratsaldean Euskal Herrira, eta, ondorioz, lainotzera egin eta euritara joko du, ipar partean bereziki. Ordura arte, ordea, giroa eguzkitsua izango da, goi-hodei gutxi batzuekin, eta giroa epela.

Tenperatura maximoak aurreko egunekoak baino apur bat gehiago igoko dira, baina arratsaldean, frontea igarotzearekin batera, haizea ipar-mendebaldera aldatu eta indartu egingo da, giroa nabarmen freskatuz..

Igandean giroa nabarmen hoztuko da,. Iparraldeko haizea bizi samar ibiliko da, eta maximoak, oro har, 20 gradutik behera geratuko dira. Euria egingo du noizbehinka, batez ere egunaren lehen zatian eta ipar isurialdean, non tarteka zaparrada mardulagoak egin ditzakeen. Arratsaldean ostarteak zabalduko dira, bereziki hegoaldean.

Astelehenean, ostera ere, giro eguzkitsua gailenduko da denean, eta tenperatura maximoak nabarmen igoko dira. Minimoak, aldiz, jaitsi egingo dira, eta egunsentia freskoagoa izango da. Goizean goiz behe-lainoa sortuko da hainbat lekutan, baina, jaso ostean, zerua oskarbi geratuko da. Ekialdeko haizea ahul ibiliko da egun osoan.

Udazkena Gizartea Eguraldia

