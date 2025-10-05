Vuelve el sol 

Tras unas horas de lluvia y ambiente otoñal, el sol volverá a brillar en las próximas horas en toda Euskal Herria. Los vientos de componente norte han provocado este domingo una bajada notable de las temperaturas y la lluvia ha hecho acto de presencia a primera hora. Sin embargo, a medida que avanza la jornada las precipitaciones están remitiendo y se están abriendo claros.

La semana también comenzará con tiempo estable y soledado. El lunes, las temperaturas máximas subirán (entre los 22 y 24 grados en todas las capitales vascas), aunque las mínimas que se registrarán durante la madrugada, serán más frescas (en torno a los 11 grados en Bilbao y los 5 grados en Vitoria-Gasteiz). Se esperan nieblas abundantes a primera hora, pero una vez que levanten darán paso a un día de cielos despejados. El viento soplará suave del este, excepto en la costa que llegará con más fuerza.

El martes, cuando las nieblas de primeras horas lo permitan, volveremos a disfrutar de una jornada de cielos azules con alguna nube alta testimonial. Las temperaturas máximas volverán a subir, sobre todo en las comarcas del interior, donde se pueden superar ya los 25 grados; en la costa se quedarán por debajo de esa cifra. El viento, suave, soplará variable al comienzo, predominando la componente sur, y tenderá a componente norte durante la tarde.

Según el pronóstico de Euskalmet, el miércoles no se registrarán grandes cambios, aunque ya el jueves podría llover.