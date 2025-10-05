Denbora
Aro eguzkitsua nagusi, datozen ordu eta egunetan

Astelehenean eta asteartean maximoak 20 gradutik gorakoak izango dira, nahiz eta goizaldean giroa nabarmen freskatuko den.

LLODIO LAUDIO EGURALDI ONA EGUZKIA UDABERRIA IÑAKI ARTETA
Eguraldi ona Laudion. Artxiboko irudia: Iñaki Arteta
author image

EITB

Azken eguneratzea

Azken orduotako euria eta udazken giroa atzean utzita, eguzkiak aginduko du datozen egunetan Euskal Herri osoan. Iparraldeko haizearen ondorioz, tenperaturak nabarmen jaitsi dira gaur, igandea, eta euria egin du egunaren lehen zatian. Hala ere, orduek aurrera egin ahala, atertzera egin du, eta ostarteak zabaldu dira ia denean.

Astelehenean, tenperatura maximoek gora egingo dute (22 eta 24 gradu artean egongo dira hiriburu guztietan), baina minimoak igandean baino freskoagoak izango dira (11 gradu inguru Bilbon, eta 5 graduren bueltan Gasteizen). Gainera, behe-lainoa espero da lehen orduan. Lainoa altxatzen denean, ordea, zerua garbi geratuko da. Haizeak ekialdetik joko du, kostaldean izan ezik, non indar handiagoa hartuko duen. 

Asteartean, lehen orduetako behe-lainoak aukera ematen duenean, zeru urdinez gozatzeko aukera izango dugu berriro, hodei alturen batekin, baina. Tenperatura maximoek gora egingo dute berriro, bereziki barnealdean (25 gradutik gora). Kostaldean ez du hainbeste berotuko. Haize leuna aldakor ibiliko da hasieran, hego ukitua hartuta, eta iparraldera joko du arratsaldean zehar.

Euskalmeten iragarpenaren arabera, asteazkenean ez da aldaketa handirik izango, baina ostegunean euria egin lezake.

