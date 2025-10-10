Las nubes de primera hora darán hoy, viernes, paso a los cielos despejados a medida que avancen las horas. Aunque la mañana ha comenzado algo gris, se abrirán amplios claros en todo el territorio, por lo que por la tarde predominará el ambiente soleado.

Las temperaturas no registrarán grandes cambios respecto a días anteriores, aunque las máximas podrían subir ligeramente, a pesar de que el viento llegará del norte.

El sábado también se predominarán los cielos soleados y las temperaturas subirán aún más. La previsión tampoco descarta la posibilidad de que se formen nieblas; en algunos valles se disiparán pronto, pero otros podrían estar bajo la niebla hasta casi el mediodía, sobre todo en la Llanada Alavesa y en el valle del Ebro. El resto del día estará soleado, casi despejado.

El viento soplará del sur y por la tarde entrará brisa en la vertiente cantábrica. Las temperaturas máximas rondarán los 23-25 grados. En zonas de montaña el viento soplará algo más fuerte, especialmente durante la mañana.

Para el domingo se espera tiempo soleado, con cielos prácticamente despejados durante la mañana, aunque por la tarde y noche llegarán nubes altas desde el sur, con nieblas en el valle del Ebro que podrían no remitir hasta el mediodía.

El viento seguirá llegando del sur por la mañana y ya por la tarde la brisa entrará en el litoral. Las temperaturas máximas será similares a las del sábado o quizá algo más altas .

Parece que la semana que viene el tiempo seguirá en esa línea.