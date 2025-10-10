20 gradutik gorako tenperaturak eta giro eguzkitsua asteburu osoan
Gaur, ostirala, orduek aurrera egin ahala, hodeiak saretu eta argitzera egingo du eguraldiak. Goiza lainopean hasi bada ere, ostarte zabalak irekiko dira lurralde osoan, eta giro eguzkitsua nagusituko da arratsaldean.
Tenperaturan ez da gorabehera handirik izango, baina baliteke maximoak apur bat igotzea, haizea iparretik iritsiko den arren.
Larunbatean ere, giro eguzkitsua izango da gurean, eta tenperatura igo egingo da, baina lainoguneak sortzeko aukera ere ez dute baztertu. Toki batzuetan arin jasoko du, baina beste batzuetan baliteke lainopean egotea ia eguerdira arte, batez ere Arabako Lautadan eta Ebroren ibarrean. Gainerako orduetan, eguzkitsu egongo da, ia oskarbi. Hegoaldeko haizea ibiliko da, eta eguerdian eta arratsaldean brisa sartuko da isurialde atlantikora. Tenperatura maximoak 23-25 gradu ingurukoak izango dira. Mendi inguruetan, hegoaldeko haizea zakar samar ibiliko da, bereziki goizean.
Iganderako, eguraldi eguzkitsua iragarri dute. Zerua ia garbi egongo da goizean, nahiz eta arratsaldean eta gauean goi-hodeiak iritsiko diren hegoaldetik. Lainoguneak sortuko dira Ebroren ibarrean, eta baliteke eguerdira arte ez jasotzea. Hegoaldeko haize leuna ibiliko da goizean, eta kostaldean brisa altxatuko da arratsaldean. Tenperatura maximoak antzekoak edo zertxobait altuagoak izango dira.
Badirudi datorren astean ere ildo horri helduko diola eguraldiak, alegia, eguzkiak aginduko duela, asteko lehenengo egunetan behinik behin.
Eguzkiak aginduko du hurrengo ordu eta egunetan
Astelehenean eta asteartean maximoak 20 gradutik gorakoak izango dira, nahiz eta goizaldean giroa nabarmen freskatuko den.
Nabarmen freskatuko du igandean
Tenperatura larunbatekoa baino askoz freskoagoa izango da, eta euria egingo du han-hemen.
Hodeiak gaur eta bihar, euria igandetik aurrera
Ostiralean eta larunbatean hodeiak izango dira, baina ez du euri askorik egingo; igandean, berriz, prezipitazio txikia egongo da isurialde atlantikoan, eta tenperaturak behera egingo du. Astelehenean, ezegonkortasunak jarraituko du, zerua hodeitsu egongo baita eta balioak aurreko egunetako oso antzekoak izango baitira.
Abisu horia Nafarroan, ekaitzengatik eta euriagatik
Horrez gain, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak ohartarazi du igande honetan ur-goraldiak izan daitezkeela ubide txikietan eta amildegietan.
Eguzkia eta tenperaturak gora gaur, kontraste handiko asteburua baino lehen
Ostiral eguzkitsua izango dugu, behe-lainoarekin barnealdeko zenbait puntutan, eta maximoak apur bat igoko dira. Larunbata epelagoa eta atseginagoa izango da, baina igandean hodeiak, iparraldeko haizea eta euri txikia espero dira.
Abisu horia arratsaldetik aurrera, prezipitazio handiak botako ditu eta
Aurreikuspenen arabera, ordubetean metro koadroko 15 litro baino gehiago pilatuko dira isurialde kantauriarrean eta, bereziki, kostaldean.
Giro grisa, freskoa eta bustia udari agur esateko
Zaparrada ugari espero dira, eta askotan mardulak izango dira, isurialde atlantikoan gehienbat. Tenperaturari dagokionez, maximoak ez dira 18 ºC-tik gora pasatuko.
1970etik hirugarren udarik beroena amaitu da Euskadin
Ekainean, uztailean eta abuztuan hiru bero-bolada izan dira: lehena ekainaren 18tik 21era, bigarrena ekainaren 27tik uztailaren 1era eta hirugarrena abuztuaren 10etik 17ra.
Eguraldi aldaketa larunbat arratsaldetik aurrera: tenperaturak behera eta euria
Larunbat eguerdian haizeak iparraldera egingo du eta tenperaturak jaitsiko dira. Gainera, arratsaldean bero-hodeiak agertuko dira eta baliteke zaparrada trumoitsuak izatea. Igandean giro motelagoa eta nabarmen freskoagoa izango da.