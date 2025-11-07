Fin de semana lluvioso y ventoso en Euskadi, con una clara mejoría el domingo

Euskadi afronta un arranque de fin de semana marcado por el paso de un frente que dejará lluvias y viento intenso, antes de una mejoría más clara el domingo.

Hoy viernes ha comenzado con nubes y claros, pero el cielo irá cubriéndose a lo largo de la mañana. Durante el día se prevén lluvias dispersas que por la noche serán más frecuentes y abundantes, incluso con tormentas. El viento soplará del sur o del suroeste con rachas fuertes, girando al oeste o noroeste al final de la tarde. Las temperaturas diurnas apenas variarán, aunque tenderán a bajar ligeramente.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados en Donostia, 11 y 18 en Bilbao y 6 y 14 en Vitoria-Gasteiz.

El sábado continuará siendo un día gris y lluvioso, sobre todo en la mitad norte y en el este de la vertiente cantábrica. En la mitad sur, las precipitaciones irán remitiendo a lo largo de la mañana y se abrirán claros, con ratos de sol en el valle del Ebro. El viento soplará del oeste o del noroeste, y las temperaturas bajarán entre dos y tres grados respecto a la jornada anterior.

El domingo, en cambio, llegará la calma. Se esperan brumas y nieblas matinales, con algún chubasco débil a primeras horas en Gipuzkoa. El resto del día será más estable, con cielos poco nubosos y temperaturas en moderado ascenso. En Álava podrían registrarse heladas débiles al amanecer.

El lunes habrá brumas y nieblas. Intervalos nubosos, con viento flojo de componente oeste. Temperatura sin cambios o en ligero ascenso.