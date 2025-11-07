EL TIEMPO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Fin de semana lluvioso y ventoso en Euskadi, con una clara mejoría el domingo

La lluvia y el viento marcarán el tiempo de hoy y mañana, especialmente en la vertiente cantábrica. El domingo, en cambio, se espera una jornada más tranquila y soleada, con temperaturas en ligero ascenso.

SAN SEBASTIÁN, 20/08/2025.- Una mujer observa el mar este miércoles en San Sebastián. Los cielos del País Vasco se presentan hoy nubosos, caerán chubascos débiles, que en la vertiente cantábrica podrían ser fuertes y tormentosos, las temperaturas mínimas se mantendrán estables o bajarán ligeramente y el viento soplará flojo a moderado del oeste, y se fijará durante la mañana a noroeste. EFE/Javier Etxezarreta
Lluvia en Donostia. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Asteburu euritsua eta haizetsua Euskadin, igandean hobekuntza nabarmenarekin
author image

EITB

Última actualización

Euskadi afronta un arranque de fin de semana marcado por el paso de un frente que dejará lluvias y viento intenso, antes de una mejoría más clara el domingo.

Hoy viernes ha comenzado con nubes y claros, pero el cielo irá cubriéndose a lo largo de la mañana. Durante el día se prevén lluvias dispersas que por la noche serán más frecuentes y abundantes, incluso con tormentas. El viento soplará del sur o del suroeste con rachas fuertes, girando al oeste o noroeste al final de la tarde. Las temperaturas diurnas apenas variarán, aunque tenderán a bajar ligeramente.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados en Donostia, 11 y 18 en Bilbao y 6 y 14 en Vitoria-Gasteiz.

El sábado continuará siendo un día gris y lluvioso, sobre todo en la mitad norte y en el este de la vertiente cantábrica. En la mitad sur, las precipitaciones irán remitiendo a lo largo de la mañana y se abrirán claros, con ratos de sol en el valle del Ebro. El viento soplará del oeste o del noroeste, y las temperaturas bajarán entre dos y tres grados respecto a la jornada anterior.

El domingo, en cambio, llegará la calma. Se esperan brumas y nieblas matinales, con algún chubasco débil a primeras horas en Gipuzkoa. El resto del día será más estable, con cielos poco nubosos y temperaturas en moderado ascenso. En Álava podrían registrarse heladas débiles al amanecer.

El lunes habrá brumas y nieblas. Intervalos nubosos, con viento flojo de componente oeste. Temperatura sin cambios o en ligero ascenso. 

Eguraldia

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X