Asteburu euritsua eta haizetsua Euskadin, igandean hobekuntza nabarmenarekin
Euria eta haizea izango dira nagusi gaur eta larunbatean, bereziki kantauri isurialdean. Igandean, aldiz, giro lasaiagoa eta eguzkitsuagoa espero da, eta tenperaturak apur bat gora egingo du.
Asteburu hasiera gorabeheratsua izango da eguraldiari dagokionez Euskadin: euriteak eta haize bizia izango dira fronte baten ondorioz. Igandean, ordea, hobera egingo du.
Gaur, ostirala, hodeiekin eta ostarteekin hasi da eguna, baina zerua estaliz joango da goizean zehar. Egunean zehar euria egingo du, eta gauean sarriago eta ugariago egingo du, baita ekaitzekin ere. Haizeak hegoaldetik edo hego-mendebaldetik joko du bolada gogorrekin, eta arratsaldearen amaieran mendebaldera edo ipar-mendebaldera egingo du. Eguneko tenperaturak ez dira ia aldatuko, baina apur bat jaitsiko dira.
Tenperatura 10 eta 17 gradu artekoa izango da Donostian, 11 eta 18 artekoa Bilbon eta 6 eta 14 artekoa Gasteizen.
Larunbata egun goibel eta euritsua izaten jarraituko du, batez ere Kantauri isurialdeko ipar eta ekialdean. Hegoaldean, prezipitazioak gutxituz joango dira goizean zehar, eta ostarteak zabalduko dira, Ebroko haranean tarteka eguzkia agertuz. Haizeak mendebaldetik edo ipar-mendebaldetik joko du, eta tenperaturak bi eta hiru gradu artean jaitsiko dira aurreko egunarekin alderatuta.
Igandean, aldiz, barealdia iritsiko da. Goizean lanbroa eta behe-lainoa espero dira, eta Gipuzkoan zaparrada txikiren bat botako du goizean goiz. Gainerako orduetan egonkorragoa izango da, zerua hodei gutxirekin egongo da, eta tenperaturak gora egingo du.
Astelehenean, lanbroa eta lainoa izango dira. Tarteka hodeiak, mendebaldeko haize ahula. Tenperaturan ez da aldaketarik izango, edo apur bat gora egingo du.
Zure interesekoa izan daiteke
Haizeak gogor jotzen jarraituko du gaur, eta itsasaldeko arriskuagatik ezarritako abisu horia ere bai
Haize zakarra eta olatu handiak izango ditugu gaur ere. Marea biziek atzo Bilboko itsasadarrak gainezka egitea eragin zuten, eta Loiuko aireportuan lurreratzekoak ziren hainbat hegazkin beste aireportuetara bideratu behar izan ostean. Segurtasun Sailak itsaso zakarragatiko abisuari eutsiko dio gaur arratsaldeko itsasgoran.
Badakizu kolore biziek zergatik tindatzen duten zerua?
Ohiko fenomenoa da, urte osoan zehar gertatzen dena. Gaur, beharrezkoak diren baldintzak izan dira ikusi ahal izateko: hego-haizea eta goi-hodeiak.
Euria eta tenperaturaren jaitsiera ekarriko dituen fronte batekin hasiko dugu azaroa
Eguraldi aldaketa izango dugu larunbatean. Fronte bat helduko da gurera, eta arratsaldean euria izango dugu eta tenperatura maximoek behera egingo dute.
Armairu aldaketarik ez, oraingoz
Hego-haizeak giroa epelduko du asteartetik aurrera, nahiz eta euri apur bat ere ekarriko duen. Datorren astebururako, 20 ºC-tik gorako tenperatura espero da.
Ezegonkortasuna eta tenperatura freskoak izango dira nagusi urriko azken asteburuan
Astean zehar tenperatura altuak izan ondoren, asteburuan fresko izango dugu eta zenbait tokitan termometroak ez dira 15 ºC-tik gora helduko.
Haizeak 167 km/h-ko abiadura gainditu du Matxitxakon eta 120 km/h-ko boladak neurtu dira Donostian, denboralearen eraginez
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia aktibatu du haizeagatik eta alerta laranja, olatuengatik. Bestalde, haizeari dagokion abisu horia iragarri du Aemetek Nafarroa iparraldean eta Erriberan, haizeagatik. Gainera, Meteofrancek alerta laranja ezarri du haizeagatik eta olatuengatik Ipar Euskal Herria barne hartzen duten Pirinio Atlantikoetan.
Benjamin borraskak bost metrotik gorako olatuak eragin ditu euskal kostaldean
Euskalmeten estazio meteorologikoek neurtutakoaren arabera, haize-ufada zakarrak izaten ari dira: 146 km/h (Matxitxako), 120 km/h (Santa Klara, Donostia) eta 117 km/h-koak (Galea), besteak beste.
Albiste izango dira: Benjamin borraska, alerta abeltzaintza sektorean eta Ortuellako tragediaren 45. urteurrena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Udazken giroa eta zaparradak astea hasteko, azken asteotako joera hautsiz
Astelehenean, zerua lainotuta egongo da eta zaparrada batzuk botako ditu, batez ere kostaldean. Asteartea ere antzekoa izango da, baina asteazkenean hodeiak bakandu, eguzkia atera eta tenperaturak gora egingo du.