Asteburu euritsua eta haizetsua Euskadin, igandean hobekuntza nabarmenarekin

Euria eta haizea izango dira nagusi gaur eta larunbatean, bereziki kantauri isurialdean. Igandean, aldiz, giro lasaiagoa eta eguzkitsuagoa espero da, eta tenperaturak apur bat gora egingo du.

SAN SEBASTIÁN, 20/08/2025.- Una mujer observa el mar este miércoles en San Sebastián. Los cielos del País Vasco se presentan hoy nubosos, caerán chubascos débiles, que en la vertiente cantábrica podrían ser fuertes y tormentosos, las temperaturas mínimas se mantendrán estables o bajarán ligeramente y el viento soplará flojo a moderado del oeste, y se fijará durante la mañana a noroeste. EFE/Javier Etxezarreta
Euria Donostian. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Asteburu hasiera gorabeheratsua izango da eguraldiari dagokionez Euskadin: euriteak eta haize bizia izango dira fronte baten ondorioz. Igandean, ordea, hobera egingo du.

Gaur, ostirala, hodeiekin eta ostarteekin hasi da eguna, baina zerua estaliz joango da goizean zehar. Egunean zehar euria egingo du, eta gauean sarriago eta ugariago egingo du, baita ekaitzekin ere. Haizeak hegoaldetik edo hego-mendebaldetik joko du bolada gogorrekin, eta arratsaldearen amaieran mendebaldera edo ipar-mendebaldera egingo du. Eguneko tenperaturak ez dira ia aldatuko, baina apur bat jaitsiko dira.

Tenperatura 10 eta 17 gradu artekoa izango da Donostian, 11 eta 18 artekoa Bilbon eta 6 eta 14 artekoa Gasteizen.

Larunbata egun goibel eta euritsua izaten jarraituko du, batez ere Kantauri isurialdeko ipar eta ekialdean. Hegoaldean, prezipitazioak gutxituz joango dira goizean zehar, eta ostarteak zabalduko dira, Ebroko haranean tarteka eguzkia agertuz. Haizeak mendebaldetik edo ipar-mendebaldetik joko du, eta tenperaturak bi eta hiru gradu artean jaitsiko dira aurreko egunarekin alderatuta.

Igandean, aldiz, barealdia iritsiko da. Goizean lanbroa eta behe-lainoa espero dira, eta Gipuzkoan zaparrada txikiren bat botako du goizean goiz. Gainerako orduetan egonkorragoa izango da, zerua hodei gutxirekin egongo da, eta tenperaturak gora egingo du.

Astelehenean, lanbroa eta lainoa izango dira. Tarteka hodeiak, mendebaldeko haize ahula. Tenperaturan ez da aldaketarik izango, edo apur bat gora egingo du.

