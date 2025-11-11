ALERTAS METEOROLÓGICAS
Aviso amarillo para este miércoles en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y parte de Navarra por rachas de viento que podrían superar los 100 km/h

Además de este aviso, habrá uno por el riesgo de incendios forestales en Bizkaia y Gipuzkoa, debido a la intensidad del viento de componente sur.
GRAFCAV5625. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 23/10/2025.- Los efectos de la borrasca 'Benjamin' se hacen notar este jueves en San Sebastián, donde las fuertes rachas de viento de hasta 146 kilómetros han provocado la caída de árboles y ramas, han desplazado mobiliario urbano, y obligado a cerrar parques y paseos marítimos y a desviar tres vuelos. EFE/Juan Herrero.
Viento en San Sebastián. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Abisu horia ezarri dute asteazkenerako EAEn eta Nafarroaren zati batean, 100 km/h-tik gorako haize boladengatik
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará este miércoles un aviso amarillo por rachas de viento que, en zonas expuestas y de montaña, podrían superar los 100 kilómetros por hora. Además, parte de Navarra (vertiente cantábrica y el Pirineo) estará en aviso amarillo por fuertes vientos. 

Durante toda la jornada del miércoles habrá un aviso amarillo por rachas de viento en zonas expuestas de montaña que podrían superar los 100 kilómetros por hora y en el litoral podrían ser de entre 60 y 90 kilómetros por hora, especialmente en el este. Además de este aviso, habrá uno por el riesgo de incendios forestales en la vertiente cantábrica, debido a la intensidad del viento de componente sur.

Entre las 06:00 y las 12:00 horas, en zonas no expuestas de Gipuzkoa, habrá otro aviso amarillo por rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. En el nordeste de Álava podrían rondar los 80 kilómetros hora y en el resto de la comunidad los 60.

En zonas no expuestas de Gipuzkoa y Álava, desde las 18:00 horas se activará otro aviso por rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, especialmente en el este.

En Navarra, el aviso amarillo por viento estará activo hasta las 18:00 horas del miércoles. 

Eguraldia Alertas Meteorológicas Sociedad Navarra Comunidad Autonóma Vasca

