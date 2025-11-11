Aviso amarillo para este miércoles en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y parte de Navarra por rachas de viento que podrían superar los 100 km/h
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco activará este miércoles un aviso amarillo por rachas de viento que, en zonas expuestas y de montaña, podrían superar los 100 kilómetros por hora. Además, parte de Navarra (vertiente cantábrica y el Pirineo) estará en aviso amarillo por fuertes vientos.
Durante toda la jornada del miércoles habrá un aviso amarillo por rachas de viento en zonas expuestas de montaña que podrían superar los 100 kilómetros por hora y en el litoral podrían ser de entre 60 y 90 kilómetros por hora, especialmente en el este. Además de este aviso, habrá uno por el riesgo de incendios forestales en la vertiente cantábrica, debido a la intensidad del viento de componente sur.
Entre las 06:00 y las 12:00 horas, en zonas no expuestas de Gipuzkoa, habrá otro aviso amarillo por rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. En el nordeste de Álava podrían rondar los 80 kilómetros hora y en el resto de la comunidad los 60.
En zonas no expuestas de Gipuzkoa y Álava, desde las 18:00 horas se activará otro aviso por rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora, especialmente en el este.
En Navarra, el aviso amarillo por viento estará activo hasta las 18:00 horas del miércoles.
Te puede interesar
Semana soleada y templada, con el viento sur como protagonista
Los cielos estarán en gran parte despejados y las temperaturas máximas se situarán por encima de los 20 ºC en muchas zonas, aunque las mínimas serán frescas.
Primera nevada en el Pirineo navarro: Belagua amanece con un fino manto blanco
El puerto de Belagua, en el Pirineo navarro, ha amanecido con espesores de alrededor de cinco centímetros y temperaturas de apenas un grado. Para garantizar la seguridad en la circulación, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, entre los kilómetros 56 y 59 de la carretera NA-137 (Burgui – Isaba – Francia).
Fin de semana lluvioso y ventoso en Euskadi, con una clara mejoría el domingo
La lluvia y el viento marcarán el tiempo de hoy y mañana, especialmente en la vertiente cantábrica. El domingo, en cambio, se espera una jornada más tranquila y soleada, con temperaturas en ligero ascenso.
El viento seguirá soplando con fuerza hoy, con la costa en aviso amarillo por riesgo marítimo
Euskadi encara una nueva jornada de viento intenso y oleaje elevado tras una noche complicada por las mareas vivas, el desbordamiento de la ría en Bilbao y los desvíos en el aeropuerto de Loiu. El Departamento de Seguridad mantiene los avisos por impacto de olas durante la pleamar de esta tarde.
¿Sabes por qué los colores intensos tiñen el cielo?
Se trata de un fenómeno realmente habitual que podemos disfrutar durante todo el año. Hoy se han dado las condiciones necesarias para poder disfrutar del espectáculo de la naturaleza en todo su esplendor: viento de componente sur con nubes de tipo alto.
Noviembre llega con un frente que traerá lluvia y bajada de temperaturas
El tiempo cambiará el sábado con la llegada de un frente. Por la tarde tendremos lluvias y las temperaturas máximas bajarán.
Sin cambio de armario, de momento
El viento sur templará el ambiente a partir del martes, aunque también traerá algo de lluvia. Para el próximo fin de semana se esperan temperaturas por encima de los 20 ºC.
Inestabilidad y temperaturas frescas para el último fin de semana de octubre
Tras una semana con temperaturas altas, el fin de semana será fresco y no se superarán lo 15 ºC en algunos puntos.
El temporal deja rachas de viento de 167 km/h en Matxitxako y de 120 km/h en Santa Clara
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha activado el aviso amarillo por viento y alerta naranja por olas. Por otra parte, en Navarra el aviso amarillo por viento afecta al norte y a la Ribera. Además, Meteofrance mantiene la alerta naranja por viento y olas en los Pirineos Atlánticos, de la que es parte Iparralde.