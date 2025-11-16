El tiempo girará de blanco a negro en los próximos días, y tras el ambiente templado propiciado por el viento sur, el viento norte traerá frío, y junto a las precipitaciones, también se espera nieve por debajo de los 1.000 metros.

Hoy veremos alternancia de nubes con algunos claros. El cielo estará nuboso en algunos momentos, pero en otros el ambiente será más claro. La jornada transcurrirá prácticamente sin lluvia, aunque de forma ocasional no se descarta que pueda llover un poco. El viento volverá a ser del sur, más flojo que ayer, y a lo largo de la tarde tenderá a componente norte en el litoral. Las temperaturas máximas seguirán siendo parecidas o algo más bajas.

El lunes cambiará la situación. Todavía de madrugada y primeras horas el viento soplará del oeste-suroeste, pero irá perdiendo fuerza y en las horas centrales se fijará de componente norte. En el cielo, las nubes irán ganando terreno hasta quedar cubierto. Durante la mañana comenzarán a producirse chubascos en el litoral, que se irán extendiendo hacia el interior, sobre todo a partir del mediodía. Con el cambio de viento, refrescará de forma notable, con temperaturas que se quedarán en el entorno o por debajo de los 15 ºC.

El martes tendremos será una jornada aún más fría pero más seca que la anterior. De madrugada y primeras horas todavía podría llover en algunos puntos de la mitad norte, pero durante buena parte del día esperamos un tiempo seco, con nubes y apertura de algunos claros. El viento soplará del nordeste y hará frío; las temperaturas se quedarán por debajo de los 10 ºC en el interior, y rondarán los 10-12 ºC en la costa.

A partir del jueves bajarán aún más las temperaturas y se esperan precipitaciones, así como nieve en zonas altas, pero por debajo de los 1.000 metros