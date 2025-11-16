EGURALDIA
Udaberri girotik negu girora

Tenperaturaren beherakada handia izango da datozen egunotan, eta prezipitazioekin batera, elurra ere espero da 1.000 metrotik behera.
Hotza. Argazkia: EITB
Eguraldiak zuritik beltzera egingo du datozen egunetan, eta hego-haizeak giro epela eragin ostean, ipar-haizeak hotza ekarriko du, eta prezipitazioekin batera, elurra ere espero da 1.000 metrotik behera.

Gaur, hodeiak eta ostarteak izango ditugu zeruan. Hainbat momentutan, zerua hodeitsu agertuko da, baina argiuneak ere izango dira tarteka. Oro har, egunak ateri eutsiko dio, baina momentu batzuetan euri pixka bat egitea ere ez da baztertzen. Hegoaldeko haizea ibiliko da, atzo baino ahulago, eta kostaldean iparraldekoa sar daiteke arratsaldean, indar handirik gabe. Tenperatura maximoak antzekoak edo aurreko egunekoak baino apur bat baxuagoak izango dira.

Astelehenean, egoera aldatu egingo da. Goizaldean eta goizean goiz, hego-haizea ibiliko da, baina indarra galduko du, eta iparraldekoa sartuko da eguerdi inguruan. Zeruan hodeiak ugaritzen joango dira, estalita geratu arte. Goizean, zaparradak egin ditzake kostaldean, eta ondoren, eguerditik aurrera bereziki, euria barnealdera ere hedatuko da. Haize aldaketarekin, nabarmen freskatuko du, eta beroenak 15 ºC ingurukoak edo baxuagoak izango dira.

Asteartean, giro hotzagoa baina lehorragoa izango dugu. Goizaldean eta goizean goiz, euri pixka bat egin dezake ipar partean, baina ateri egongo da gainerakoan, hodeiekin eta ostarte batzuekin. Ipar-ekialdeko haizea ibiliko da, eta hotz egingo du; tenperatura beroenak 10 ºC-tik behera geratuko dira barnealdean, eta 10-12 ºC-koak izango dira kostaldean.

Ostegunetik aurrera, are gehiago jaitsiko da tenperatura, eta prezipitazioak espero dira, baita elurra ere goialdeetan.

