Frío, lluvia y posibilidad de nieve: así arranca la semana en Euskadi

El ambiente primaveral que ha marcado el fin de semana ha quedado atras. El tiempo ha cambiado por completo y, tras la influencia del viento sur, el viento norte ha traido frío y un aumento de la inestabilidad. En los proximos dias, ademas, la cota de nieve podria situarse por debajo de los 1.000 metros.

Hoy la situacion ha cambiado de manera clara. De madrugada y primeras horas el viento sopla del oeste-suroeste, pero perderá fuerza hasta fijarse del norte a partir del mediodia. Las nubes han ido ganando terreno hasta dejar el cielo cubierto. Durante la mañana han comenzado a producirse chubascos en el litoral, que se han extendido hacia el interior con el paso de las horas. Con el cambio de viento, el ambiente se ha vuelto mucho mas fresco y las temperaturas se han quedado en torno o por debajo de los 15 grados.

El martes sera una jornada aún mas fria, aunque más seca. Durante la madrugada y primeras horas todavia podría llover en algunos puntos de la mitad norte, pero el resto del día se espera tiempo seco, con nubes y apertura de algunos claros. El viento soplara del nordeste y el ambiente será frío: en el interior las temperaturas quedarán por debajo de los 10 grados, mientras que en la costa rondaran los 10-12.

A partir del jueves, el frio irá a mas y se esperan nuevas precipitaciones. Además, la nieve podria aparecer en cotas por debajo de los 1.000 metros, señal de que el invierno ha llegado para quedarse.