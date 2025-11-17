Frío, lluvia y posibilidad de nieve: así arranca la semana en Euskadi
El ambiente primaveral que ha marcado el fin de semana ha quedado atras. El tiempo ha cambiado por completo y, tras la influencia del viento sur, el viento norte ha traido frío y un aumento de la inestabilidad. En los proximos dias, ademas, la cota de nieve podria situarse por debajo de los 1.000 metros.
Hoy la situacion ha cambiado de manera clara. De madrugada y primeras horas el viento sopla del oeste-suroeste, pero perderá fuerza hasta fijarse del norte a partir del mediodia. Las nubes han ido ganando terreno hasta dejar el cielo cubierto. Durante la mañana han comenzado a producirse chubascos en el litoral, que se han extendido hacia el interior con el paso de las horas. Con el cambio de viento, el ambiente se ha vuelto mucho mas fresco y las temperaturas se han quedado en torno o por debajo de los 15 grados.
El martes sera una jornada aún mas fria, aunque más seca. Durante la madrugada y primeras horas todavia podría llover en algunos puntos de la mitad norte, pero el resto del día se espera tiempo seco, con nubes y apertura de algunos claros. El viento soplara del nordeste y el ambiente será frío: en el interior las temperaturas quedarán por debajo de los 10 grados, mientras que en la costa rondaran los 10-12.
A partir del jueves, el frio irá a mas y se esperan nuevas precipitaciones. Además, la nieve podria aparecer en cotas por debajo de los 1.000 metros, señal de que el invierno ha llegado para quedarse.
Te puede interesar
El ambiente primaveral dará paso al tiempo invernal
El descenso de las temperaturas será importante en los próximos días, y las precipitaciones podrían ir acompañadas de nieve por debajo de los 1.000 metros.
El fuerte viento se despide y el sirimiri tomará el relevo el fin de semana
Con el aviso amarillo desactivado, el ambiente templado y húmedo cogerá el relevo el fin de semana, ya que tanto el sábado como el domingo se esperan más lloviznas ligeras y nubes.
El viento amaina tras provocar numerosas incidencias en carreteras
En Oiz, las rachas de viento han llegado a los 150 km/h a primera hora de la mañana, en Zarautz los vientos han llegado a los 136,5 km/h y en Untzueta se han registrado vientos de 132 km/h, que además han generado incidencias en las carreteras.
¿Por qué hace tanto calor y hasta cuándo va a durar?
En esta época suele ser habitual la ola de calor, ya que hacia mediados de noviembre suele ocurrir lo que se conoce como veranillo de San Martín, una pequeña temporada cálida que suele producirse debido al efecto Föhn, que este año se ha visto intensificado por la borrasca Claudia.
La borrasca Claudia deja rachas de viento de 111 km/h en Orduña
Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y parte de Navarra están en aviso amarillo por viento. Además, está activado el aviso amarillo por el riesgo de incendios forestales en Bizkaia y Gipuzkoa, debido a la intensidad del viento de componente sur.
Aviso amarillo para este miércoles en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y parte de Navarra por rachas de viento que podrían superar los 100 km/h
Además de este aviso, habrá uno por el riesgo de incendios forestales en Bizkaia y Gipuzkoa, debido a la intensidad del viento de componente sur.
Semana soleada y templada, con el viento sur como protagonista
Los cielos estarán en gran parte despejados y las temperaturas máximas se situarán por encima de los 20 ºC en muchas zonas, aunque las mínimas serán frescas.
Primera nevada en el Pirineo navarro: Belagua amanece con un fino manto blanco
El puerto de Belagua, en el Pirineo navarro, ha amanecido con espesores de alrededor de cinco centímetros y temperaturas de apenas un grado. Para garantizar la seguridad en la circulación, es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, entre los kilómetros 56 y 59 de la carretera NA-137 (Burgui – Isaba – Francia).
Fin de semana lluvioso y ventoso en Euskadi, con una clara mejoría el domingo
La lluvia y el viento marcarán el tiempo de hoy y mañana, especialmente en la vertiente cantábrica. El domingo, en cambio, se espera una jornada más tranquila y soleada, con temperaturas en ligero ascenso.