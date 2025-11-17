Hotza, euria eta agian elurra: horrela hasi da astea Euskadin
Igandeko giro epelaren ostean, tenperaturak nabarmen egin du behera, haizeak iparraldera egin du eta prezipitazioak itzuli egin dira; datozen egunetan elurra egin dezake 1.000 metrotik behera.
Udaberriko giroa atzean geratu da, eguraldia erabat aldatu da bat-batean eta ipar haizeak hotza eta ezegonkortasuna ekarri ditu. Datozen egunetan, gainera, elur-kota 1.000 metrotik behera egon daiteke.
Gaur egoera aldatu egin da argi eta garbi. Goizaldean eta goizean goiz haizeak mendebaldetik eta hego-mendebaldetik jo du, baina indarra galduko du eguerditik aurrera iparraldetik finkatu arte. Hodeiak gero eta ugariagoak izan dira zerua estalita geratu arte. Goizean zaparradak bota ditu kostaldean, eta barnealdera ere egin du orduek aurrera egin ahala. Haize aldaketarekin, giroa askoz freskoagoa bihurtu da, eta tenperaturak 15 graduren bueltan edo azpitik geratu dira.
Asteartean are hotzagoa izango da, baina lehorragoa. Goizaldean eta goizean goiz euria egin lezake ipar isurialdeko zenbait tokitan, baina gainerako orduetan eguraldi lehorra espero da, hodeiak eta ostarte batzuen irekiera. Haizeak ipar-ekialdetik joko du eta giroa hotza izango da: barnealdean tenperaturak 10 gradutik behera geratuko dira, eta kostaldean 10-12 graduren bueltan.
Ostegunetik aurrera, hotzaldiak gora egingo du eta prezipitazio gehiago espero dira. Gainera, elurra 1.000 metrotik behera ager daiteke, negua geratzeko iritsi den seinale.
