Vuelve la normalidad a las carreteras tras un viernes condicionado por momentos de nieve y granizo

Después de la primera gran nevada de la temporada, que provocó numerosos problemas en las carreteras, el fin de semana llega la calma. Las temperaturas suben y la cota de nieve se situará por encima de los 1.000 metros.

El aviso amarillo por precipitaciones en forma de nieve en el interior se desactivará a las 09:00 horas en la CAV, y en Navarra no AEMET no ha activado ningún aviso.

Este sábado remitirá el temporal de invierno. Todavía se pueden producir algunos chubascos dispersos de carácter débil durante la madrugada, con una cota de nieve sobre los 800 m. Habrá que esperar hasta las últimas horas de la tarde para que regrese la lluvia, que caerá de forma débil y probablemente persistente, ya con una cota de nieve por encima de los 1500 m. Soplará viento del suroeste, que arreciará a últimas horas en la zona costera. Temperaturas mínimas un poco más bajas, con heladas numerosas en las comarcas del interior; las máximas subirán entre ligera y moderadamente, insuficiente para desterrar la sensación de frío.

Las temperaturas continuarán al alza el domingo y ya se podrán alcanzar valores de 15-16 °C cerca de la costa gracias a los vientos de componente sur. También repuntarán las mínimas y las heladas serán más suaves y menos numerosas. Podrá llover de forma débil de madrugada y por la noche, transcurriendo el resto del día con nubosidad abundante, pero con tiempo seco en general.

Regresará la lluvia el lunes, al comienzo de forma débil e intermitente, arreciando a partir de mediodía y por momentos persistente. El cielo se mantendrá encapotado durante toda la jornada. Los vientos del suroeste soplarán intensos durante la mañana, mientras que durante la segunda mitad del día lo harán del noroeste, con golpes más intensos en la zona costera. Las temperaturas máximas subirán por el sur y se mantendrán en el norte; las mínimas repuntarán de forma notable y desaparecerá el riesgo de heladas. La cota de nieve podría terminar bajando al final del día hasta los 1200 m.

El martes enfriará notablemente a causa del viento del noroeste.