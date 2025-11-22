EGURALDIA

Normaltasuna errepideetan, ostiralean elurra eta txingorra izan ostean

Neguko bideragarritasun plana bertan behera geratu da, eta, atzo ez bezala, gaur ez da espero elurrik egitea altuera baxuetan eta errepideak itxi behar izatea.

Elurra kentzeko makinak. Argazkia: EITB
EITB

Errepideetan gorabeherak eragin zituen denboraldiko lehen elurte handia izan ondoren,  asteburuan lasaitasuna dator, tenperaturak gora egingo du eta elur-kota 1.000 metrotik gora kokatuko da.

Barnealdean, elurragatik ezarritako abisu horia 09:00etan desaktibatu dute EAEn, eta AEMETek ez du inolako abisurik ezarri Nafarroan.

Larunbatean, eguraldia nabarmen lasaituko da. Goizean goiz, zaparrada txiki eta bakan batzuk bota ditzake, eta elur-kota 800 metro inguruan egongo da, baina gutxi izango da, eta arratsaldeko azken orduetara arte itxaron beharko da euria berriro ere ikusteko. Euri txikia izango da orduan, eta ziurrenik ez da hegoaldeko eskualdeetara iritsiko; elur-kota 1.500 metrotik gora geratuko da. Hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, eta azken orduetan zakartu egingo da kostaldean. Tenperatura maximoak pixka bat igoko dira, baina oraindik hotz kontuekin jarraituko dugu.

Igandean, epeltzeko joerari eutsiko dio, eta, hegoaldeko haizeari esker, maximoak 15-16 ºC-ra iritsiko dira kostaldetik gertu eta 10-12 ºC-ra barnealdean; minimoek ere gora egingo dute eta izotza toki gutxiagotan egingo du. Goizaldean eta gauean euri txikia egin dezake, baina gainerako orduetan, lainotuta egongo bada ere, ateri eutsiko dio.

Astelehenean, euritara joko du. Hasieran, euria txikia izango da eta tarteka egingo du, baina eguerditik aurrera, hodeitza trinkotu eta euria ugariagoa izango da. Goizean, hego-mendebaldeko haizea bizi-bizi ibiliko da, baina eguerditik aurrera, ipar-mendebaldera egingo du eta kostaldean gehiago harrotuko da. Tenperatura minimoek gora egingo dute nabarmen, eta izotza egiteko probabilitatea desagertuko da. Tenperatura maximoak igo egingo dira hegoaldean; ipar partean, berriz, antzekoak izango dira. Egunaren amaieran, elurraren maila 1200 metrora jaitsi daiteke.

Asteartean, nabarmen hoztuko du, ipar-mendebaldeko haizearen eraginez.

