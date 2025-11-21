Euskal Herriko drone-irudiak

Denboraldiko lehen elurte handia: paisaia zoragarriak eta arazoak errepideetan

PAMPLONA, 21/11/2025.- Aspecto que presenta la Vuelta del Castillo de Pamplona este viernes, jornada en la que las nevadas de las últimas horas están ocasionando afecciones al tráfico especialmente en la A-15, dentro de la red principal, y en varias vías secundarias, sin que por el momento se tenga constancia de incidencias reseñables. EFE/ Iñaki Porto
Udazkeneko lehen elurteak Euskal Herriko eremu zabalak zuritu ditu, eta irudi bukolikoak utzi ditu Sakana eta Goerri bezalako eskualdeetan, non haur eta helduek mantu zuriaz gozatu duten. Hala ere, neguko estanpak zailtasunak ekarri ditu: mendateak itxita Araban, errepideak labainkor eta herriak elurrez ia estalita, aurreikuspenak gainditu baititu elurrak.

