Euskadi arranca el fin de semana con sol, nubes crecientes y nieblas en Álava
El fin de semana arranca con una jornada de contrastes para buena parte de Euskadi. Según los datos de Euskalmet, la mañana vendrá marcada por cielos despejados en gran parte del territorio; pero hacia la tarde aumentará la nubosidad, con riesgo de cielos cubiertos en zonas de costa e interior.
Especial atención en Álava: en la comarca de la Llanada alavesa podrían formarse nieblas persistentes, que podrían condicionar la visibilidad durante buena parte del día.
El viento soplará flojo desde el sur, favoreciendo un ligero ascenso de las temperaturas. Las máximas previstas en las capitales vascas alcanzan los 10 °C en Vitoria-Gasteiz, 14 °C en San Sebastián y 15 °C en Bilbao.
De cara al fin de semana, aunque mañana sábado comenzará con pocas nubes, se espera un aumento progresivo de la nubosidad hacia la tarde, y en la costa podrían aparecer lluvias. Las temperaturas se mantendrán suaves, aunque el ambiente será típicamente otoñal, con más humedad y cielos inestables.
El domingo, la tendencia se mantiene con una situación meteorológica inestable: cielos grises, humedad y probables precipitaciones en varias zonas de Euskadi. Las temperaturas se mantendrán en valores suaves para la época, con mínimas frescas por la noche, por lo que convendrá ir bien abrigado.
Te puede interesar
Martes pasado por agua y miércoles inestable: el jueves llega el respiro
Hoy se mantiene el aviso amarillo por precipitaciones persistentes, y mañana miércoles seguiremos con chubascos antes de que el jueves llegue una clara mejoría. Las temperaturas mínimas y máximas oscilarán entre 4 y 14 grados, según Euskalmet.
Aviso amarillo en Gipuzkoa por lluvias que pueden dejar 60 l/m² en 24 horas
Aunque este aviso amarillo solo se refiere a Gipuzkoa también en Bizkaia las lluvias serán intensas tanto hoy como mañana. En este territorio se esperan acumulados de entre 40 y 50 l/m² en 24 horas.
La lluvia regresa a Euskal Herria y dejará un inicio de semana desapacible
Las temperaturas máximas subirán por el interior y se mantendrán en la costa; las mínimas repuntarán de forma notable y desaparecerá el riesgo de heladas. Además, la cota de nieve podría terminar bajando al final del día hasta los 1200-1400 m.
La lluvia regresa a Euskal Herria este lunes y dejará un inicio de semana desapacible
Las temperaturas máximas subirán por el interior y se mantendrán en la costa; las mínimas repuntarán de forma notable y desaparecerá el riesgo de heladas. Además, la cota de nieve podría terminar bajando al final del día hasta los 1200-1400 m.
Vuelve la normalidad a las carreteras tras un viernes condicionado por momentos de nieve y granizo
El plan de viabilidad invernal ha sido desactivado y no se espera que caiga nieve en alturas bajas como sí lo hizo ayer, obligando a cerrar carreteras y extremar la precaución.
Primera gran nevada de la temporada: paisajes de cuento y complicaciones en carreteras
La primera nevada de la temporada otoñal ha teñido de blanco amplias zonas de Euskal Herria, dejando imágenes bucólicas en comarcas como Sakana y el Goerri, donde niños y mayores han disfrutado del manto blanco. Sin embargo, la estampa invernal ha venido acompañada de dificultades: puertos cerrados en Álava, carreteras resbaladizas y pueblos prácticamente cubiertos por la nieve en una jornada que ha superado las previsiones.
El manto blanco que ha cubierto gran parte de Euskal Herria, visto desde el aire
Las imágenes aéreas muestran cómo los campos, prados y montes que hasta hace poco eran amarillos o rojizos hoy están completamente blancos.
Desciende la cota y la nieve blanquea por debajo de los 500 metros
Las temperaturas se sitúan esta mañana entre los 0 y los 5 grados. Durante la primera mitad del día todavía se pueden registrar tormentas en el área cantábrica. La cota de nieve se situa en torno a 500 metros, pero éstá blanqueando incluso en cotas más bajas. A lo largo de la tarde la cota irá subiendo.
La primera nevada de la temporada atrae a los esquiadores al Gorbea
Estas primeras nevadas dejan las cumbres más altas cubiertas de blanco, una delicia para los amantes de los deportes de invierno. En el monte Gorbea se han acumulado más de 10 centímetros por lo que los primeros esquiadores ya han pasado por allí.