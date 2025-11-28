Euskadi arranca el fin de semana con sol, nubes crecientes y nieblas en Álava

El fin de semana arranca con una jornada de contrastes para buena parte de Euskadi. Según los datos de Euskalmet, la mañana vendrá marcada por cielos despejados en gran parte del territorio; pero hacia la tarde aumentará la nubosidad, con riesgo de cielos cubiertos en zonas de costa e interior.

Especial atención en Álava: en la comarca de la Llanada alavesa podrían formarse nieblas persistentes, que podrían condicionar la visibilidad durante buena parte del día.

El viento soplará flojo desde el sur, favoreciendo un ligero ascenso de las temperaturas. Las máximas previstas en las capitales vascas alcanzan los 10 °C en Vitoria-Gasteiz, 14 °C en San Sebastián y 15 °C en Bilbao.

De cara al fin de semana, aunque mañana sábado comenzará con pocas nubes, se espera un aumento progresivo de la nubosidad hacia la tarde, y en la costa podrían aparecer lluvias. Las temperaturas se mantendrán suaves, aunque el ambiente será típicamente otoñal, con más humedad y cielos inestables.

El domingo, la tendencia se mantiene con una situación meteorológica inestable: cielos grises, humedad y probables precipitaciones en varias zonas de Euskadi. Las temperaturas se mantendrán en valores suaves para la época, con mínimas frescas por la noche, por lo que convendrá ir bien abrigado.