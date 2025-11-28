Eguzkia, gero eta hodei gehiago eta lainoa izango dira nagusi Euskadin
Euskalmeten arabera, ostiral honetan tenperatura apur bat igoko da eta zerua zertxobait nahasia izango da.
Kontrastez beteriko egunarekin hasiko da asteburua Euskadiko zati handi batentzat. Euskalmeten datuen arabera, goizean zerua oskarbi egongo da lurraldearen zati handi batean; baina arratsalde aldera hodeiak ugaritu egingo dira, eta zerua estalita egoteko arriskua dago kostaldean eta barnealdean.
Arreta berezia Araban: Arabako lautadan behe-laino iraunkorrak sor litezke, eta horrek ikuspena baldintzatu lezake egunaren zati handi batean.
Haizeak ahul joko du hegoaldetik, eta tenperaturak apur bat gora egingo du. EAEko hiriburuetan aurreikusitako maximoak 10 °C-koak dira Gasteizen, 14 °C-koak Donostian eta 15 °C-koak Bilbon.
Asteburuari begira, nahiz eta bihar, larunbata, hodei gutxirekin hasiko den, arratsaldean hodeiak ugarituko dira pixkanaka, eta kostaldean euria egin lezake. Tenperaturak epel mantenduko dira, baina giroa udazkenekoa izango da, eta zerua ezegonkorra izango da.
Igandean, joerak bere horretan jarraituko du, eta egoera meteorologiko ezegonkorra izango dugu: zeru grisak, hezetasuna eta prezipitazioak Euskadiko zenbait tokitan. Tenperaturak epel mantenduko dira, gauean freskotasun apur batekin, beraz, ondo babestuta joan beharko da.
Euria protagonista asteartean eta giro ezegonkorra asteazkenean: ostegunean dator atsedena
Gaur abisu horia mantendu dute prezipitazio iraunkorrengatik, eta bihar, asteazkena, zaparradek jarraituko dute; ostegunean hobera egingo du. Tenperatura minimoak eta maximoak 4 eta 14 gradu artekoak izango dira, Euskalmeten arabera.
Abisu horia ezarri dute Gipuzkoan, 24 orduan 60 l/m² botako duelako
Abisua Gipuzkoan besterik ez da ezarriko, baina Bizkaian ere eurite handiak izango dira gaur eta bihar. Lurralde horretan, 24 orduan 40 eta 50 l/m² artean pilatuko da.
Euria bueltan daukagu, eta aste hasiera desatsegina izango dugu
Tenperatura maximoak barnealdean igoko dira eta kostaldean mantenduko dira; minimoak nabarmen igoko dira eta izotza egiteko arriskurik ez da egongo. Gainera, egunaren amaieran elur-kota 1200-1400 metrora jaits daiteke.
Euriak aste hasiera desatsegina utziko du Euskal Herrian
Tenperatura maximoak igoko dira barnealdean, eta bide beretik jarraituko dute kostaldean; minimoek, berriz, nabarmen egingo dute gora, eta izotza egiteko arriskua desagertu egingo da. Egunaren amaieran, elur-kota 1.200-1.400 metrora jaitsi daiteke.
Normaltasuna errepideetan, ostiralean elurra eta txingorra izan ostean
Neguko bideragarritasun plana bertan behera geratu da, eta, atzo ez bezala, gaur ez da espero elurrik egitea altuera baxuetan eta errepideak itxi behar izatea.
Denboraldiko lehen elurte handia: paisaia zoragarriak eta arazoak errepideetan
Udazkeneko lehen elurteak Euskal Herriko eremu zabalak zuritu ditu, eta irudi bukolikoak utzi ditu Sakana eta Goerri bezalako eskualdeetan, non haur eta helduek mantu zuriaz gozatu duten. Hala ere, neguko estanpak zailtasunak ekarri ditu: mendateak itxita Araban, errepideak labainkor eta herriak elurrez ia estalita, aurreikuspenak gainditu baititu elurrak.
Euskal Herriaren zati handi bat estali duen mantu zuria, airetik ikusita
Airetik ateratako irudiek erakusten dutenez, duela gutxira arte horiak edo gorrixkak zeuden zelaiak eta mendiak, guztiz zuritu ditu elurrak gaur goizean.
Elur-maila asko jaitsi da eta 500 metrotik ondo behera ere zuritu dira bazterrak
Termometroak 0 eta 5 gradu artean daude uneotan. Egunaren lehen partean ekaitzak jo dezake oraindik Kantauri aldean eta elur kota 500 metrotik behera kokatuko da, baina arratsaldean zehar gero eta gorago egingo du.
Denboraldiko lehen elurteak eskizaleak erakarri ditu Gorbeiara
Lehen elurteek zuriz estalita utzi dituzte gailurrik garaienak,. Neguko kirolen zaleak eskiak atera eta gozatzeko aukera aparta izango dute hurrengo egunetan. Gorbeia mendian 10 zentimetro baino gehiago pilatu dira. Lehen jaitsierak egin dituzte zaleek.