Eguzkia, gero eta hodei gehiago eta lainoa izango dira nagusi Euskadin

Euskalmeten arabera, ostiral honetan tenperatura apur bat igoko da eta zerua zertxobait nahasia izango da.

Kontrastez beteriko egunarekin hasiko da asteburua Euskadiko zati handi batentzat. Euskalmeten datuen arabera, goizean zerua oskarbi egongo da lurraldearen zati handi batean; baina arratsalde aldera hodeiak ugaritu egingo dira, eta zerua estalita egoteko arriskua dago kostaldean eta barnealdean.

Arreta berezia Araban: Arabako lautadan behe-laino iraunkorrak sor litezke, eta horrek ikuspena baldintzatu lezake egunaren zati handi batean.

Haizeak ahul joko du hegoaldetik, eta tenperaturak apur bat gora egingo du. EAEko hiriburuetan aurreikusitako maximoak 10 °C-koak dira Gasteizen, 14 °C-koak Donostian eta 15 °C-koak Bilbon.

Asteburuari begira, nahiz eta bihar, larunbata, hodei gutxirekin hasiko den, arratsaldean hodeiak ugarituko dira pixkanaka, eta kostaldean euria egin lezake. Tenperaturak epel mantenduko dira, baina giroa udazkenekoa izango da, eta zerua ezegonkorra izango da.

Igandean, joerak bere horretan jarraituko du, eta egoera meteorologiko ezegonkorra izango dugu: zeru grisak, hezetasuna eta prezipitazioak Euskadiko zenbait tokitan. Tenperaturak epel mantenduko dira, gauean freskotasun apur batekin, beraz, ondo babestuta joan beharko da.

